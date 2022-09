Violences conjugales : un pack nouveau départ pour les victimes

Aide aux victimes

Publié le 05/09/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

A l’occasion des trois ans du Grenelle des violences conjugales, le gouvernement annonce une nouvelle série de mesures pour lutter contre ce fléau : hausse du nombre des intervenants sociaux, pack nouveau départ pour les victimes ou encore réforme du traitement judiciaire.

Ce sera l’un des grands chantiers des cinq ans à venir. La lutte contre les violences faites aux femmes et les féminicides, qui était déjà l’une des grandes causes du précédent mandat, reste l’une des priorités du gouvernement listée en séminaire gouvernemental le 31 août.

Vendredi 2 septembre, en déplacement en Essonne à l’occasion du troisième anniversaire du Grenelle des violences conjugales, qui avait suivi le mouvement Metoo, Élisabeth Borne et Éric Dupond-Moretti ont tiré un premier bilan positif des actions menées et assuré vouloir aller plus loin. « Aujourd’hui, 90 % des mesures du Grenelle sont en vigueur, a souligné Élisabeth Borne. Ce sont des avancées mais tant qu’il y aura des femmes qui meurent sous les coups de leur compagnon, nous continuerons. »