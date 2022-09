La sobriété énergétique dans les collectivités : mode d’emploi

La sobriété est une démarche qui permet à la fois de satisfaire les besoins, économiser les ressources, réduire notre empreinte carbone et garantir un bien-être collectif et individuel. Faisons le point sur ce concept pour se débarrasser d’une image négative et faussée.

cet article fait partie du dossier

Sobriété : les collectivités locales montrent l’exemple

Par Marie-Laure Falque Masset, chargée d’études à l’Institut Paris Région (département énergie climat Arec), membre de la commission nationale du label « Territoires engagés pour la transition écologique », vice-présidente sobriété énergétique de la Fedarene

On trouve dans la littérature plusieurs définitions de la sobriété mais on peut se référer à celle du Haut Conseil pour le climat : « La sobriété énergétique est une démarche qui vise à réduire les consommations d’énergie par des changements de comportement, de mode de vie et d’organisation collective. La sobriété énergétique consiste tout d’abord à nous interroger sur nos besoins puis à adapter nos usages à ces besoins. » C’est bien le premier pilier de la transition énergétique de la démarche négaWatt, avant l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.

La sobriété est un moyen et non une fin. Elle permet de réduire la consommation d’énergie et de ressources par des changements de comportement et non par l’achat d’équipements plus efficaces. Elle repose sur des choix. Ce n’est pas de la frugalité ou de la précarité : elle suppose la réduction de l’impact de la consommation. Elle est multithématique et porteuse de valeurs : il faut en réalité parler des sobriétés et les collectivités, avec leurs différents niveaux de compétences, possèdent de puissants leviers d’actions pour favoriser ou mettre en place des actions de sobriété, tant au niveau individuel que collectif. On peut définir quatre types de sobriété.

Sobriété structurelle

La sobriété structurelle ou comment créer un cadre favorable à la sobriété à partir d’objectifs d’aménagement et d’urbanisme ? On peut organiser les conditions d’une modération de notre consommation par l’aménagement du territoire par exemple en vue de réduire les distances à parcourir pour accéder au travail, aux commerces et aux loisirs et de favoriser les circuits courts. C’est l’esprit de la « ville du quart d’heure », développé par les villes de Paris, Nantes (Loire-Atlantique) ou Metz (Moselle). Ce concept s’élargit à la ville de la demi-heure dans des territoires moins urbanisés. Un autre exemple est le projet « 1 000 cafés » qui, en contribuant à revitaliser les communes rurales de moins de 3 500 habitants, permet de dynamiser le lien social et diminuer les distances parcourues. C’est aussi le développement des zones piétonnes et cyclables pour à la fois augmenter la mobilité active et assurer un accès équitable à l’espace public. En ce sens, le RER Vélo en Île-de-France créé à la faveur de la crise sanitaire en 2020 a bénéficié d’un soutien financier de la région et est devenu un outil puissant de transformation de la ville au bénéfice d’un mode de transport sobre.

Sobriété collaborative

La sobriété collaborative ou comment mutualiser pour répondre aux besoins de service énergétique ? Cela relève d’une logique de mutualisation des équipements et de leur utilisation. La collectivité peut mutualiser ses équipements publics avec d’autres collectivités (piscines, gymnases, établissements culturels). Cela concerne aussi la flexibilité des bâtiments : mettre à disposition une école le soir à des associations. C’est aussi le développement de tiers-lieux sur son territoire : on en compte déjà 2 500 sur toute la France. Cette sobriété collaborative vise également à encourager les formules d’autopartage, les repair cafés (ateliers de réparation d’électroménager, de vélos) que de nombreuses municipalités créent ou soutiennent. On repère aussi des communes ou agglomérations qui mettent en place des services mutualisés de livraison gratuite des courses à vélo cargo à l’image du Grand Nancy (Meurthe-et-Moselle) ou de la ville de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne).

Sobriété d’usage

La sobriété d’usage ou comment réduire le niveau et la durée d’utilisation et d’exploitation d’un appareil, d’un équipement ou d’un bâtiment consommant de l’énergie et comment sensibiliser, former et accompagner les usagers ? Les collectivités peuvent veiller à l’application de la réglementation sur l’extinction nocturne des enseignes lumineuses et des bâtiments des entreprises et commerces et de leur patrimoine (bâti et éclairage public). Outre les économies d’énergie, cela concourt à la baisse de la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité. 364 communes sont d’ailleurs labellisées partout en France par l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne (ANPCEN). Du côté de la mobilité, la formation à l’écoconduite des agents a un impact bénéfique sur les consommations et sur la durée de vie des véhicules. La communauté d’agglomération de La Rochelle (Charente-Maritime) qui s’est engagée dans une démarche de numérique responsable développe plusieurs initiatives parmi lesquelles la sensibilisation de ses agents aux écogestes numériques, en parallèle notamment d’un site internet écoconçu, l’organisation d’un Cyber World CleanUp Day et de l’achat d’équipements reconditionnés.

Sobriété dimensionnelle

La sobriété dimensionnelle ou comment concevoir, fabriquer et utiliser des équipements adaptés aux besoins ? Pour les flottes captives de la collectivité ou le réseau de transport en commun, il s’agit là de privilégier l’utilisation de véhicules adaptés, en poids, volume et puissance, aux usages de déplacements de proximité et de déplacements interurbains. Cela s’applique également aux dimensions des bâtiments ou de l’éclairage public. La communauté de communes d’Argentan (Orne) a ainsi réalisé un schéma directeur immobilier et de l’éclairage afin de repérer le patrimoine existant et planifier des actions de rénovation ou de réaffectation nécessaires et de se séparer du patrimoine inutile. On peut aussi penser aux cours végétalisées (ou cours Oasis) que les communes développent avec les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) dans les écoles. Ces initiatives qui diminuent les îlots de chaleur permettent un moindre recours ou un dimensionnement plus adapté de la climatisation.

Tout cela suppose un certain nombre de barrières à lever dans les collectivités (et dans les entreprises) :

organisationnelles : installer et pérenniser le télétravail pour limiter les déplacements, mettre des vélos à disposition des agents ;

technologiques : repenser la politique d’achat par exemple en achetant du matériel reconditionné, en privilégiant les produits conçus pour durer afin de lutter contre l’obsolescence programmée ;

politiques : privilégier le temps long, définir des plans de sobriété énergétique à court, moyen et long terme ;

réglementaires : faire appliquer la législation (extinction des enseignes lumineuses, respect des températures de consigne pour le chauffage et la climatisation dans les bâtiments) ;

urbanistiques : réaménager la ville pour privilégier les modes de déplacements doux et limiter les distances parcourues, construire avec des matériaux locaux et promouvoir le bioclimatisme pour limiter ensuite l’installation d’équipements énergivores ;

psychologiques et sociales.

Tout cela ne se fera évidemment pas sans la mise en œuvre par l’État d’un cadre favorable à la sobriété, par exemple avec une fiscalité réduite sur certains services comme les transports en commun ou encore une baisse de la vitesse sur les autoroutes et surtout via l’exemplarité de l’État dans les bâtiments ou ses déplacements.

Neuf conseils pour la sobriété numérique Green.IT pilote chaque année une étude de référence qui vise à aider les entreprises privées et publiques et les collectivités territoriales à quantifier les impacts environnementaux de leurs systèmes d’information et à identifier des solutions et bonnes pratiques à mettre en œuvre pour les réduire. Voici ses recommandations : limiter au maximum le deuxième écran ;

ne pas renouveler les écrans tant qu’ils fonctionnent ;

systématiser le réemploi du matériel en nouant des partenariats avec des spécialistes du reconditionnement ;

réduire le volume de pages imprimées ;

imprimer sur du papier recyclé Blue Angel ou FSC ;

donner une seconde vie aux smartphones ;

ne pas remplacer les téléphones fixes analogiques et IP et basculer vers un softphone ;

mettre en veille les équipements réseau non utilisés ;

généraliser les équipements respectant les exigences techniques ASHRAE classe A3 et A4.

C’est par une mobilisation continue que la sobriété énergétique et les sobriétés associées (alimentation, mobilité, numérique, aménagement, ressources, etc.) pourront produire leurs effets bénéfiques. Il faut à la fois mobiliser en interne et mobiliser le territoire. Cela suppose de construire des imaginaires de la sobriété énergétique qui la rende désirable en créant des récits au niveau local élaborés sous l’impulsion de la collectivité avec les citoyens et les organisations du territoire. Cet exercice de coconstruction participative doit impulser une dynamique de sobriété avec des objectifs et des projets concrets.

Mobiliser les acteurs

En interne, il s’agit de mobiliser les élus et les agents. C’est ce qu’ont fait plusieurs collectivités en mettant en œuvre des plans de sobriété comme la communauté de communes Cœur côte fleurie (Calvados) ou la communauté urbaine de Dunkerque (Nord) : identification et mise en place d’actions dans les gestes quotidiens (bureautique, chauffage, eau chaude, déplacements) avec des sessions de sensibilisation des agents, des formations à l’écoconduite.

Dans les collectivités comme dans les entreprises, on commence à voir apparaître des « transféreurs », ces salariés qui transfèrent leurs pratiques environnementales du domicile au travail et agrègent autour d’eux un petit groupe de salariés volontaires sur des usages raisonnés du chauffage, de la climatisation ou de l’éclairage, du tri des déchets, de la mise en place de composteurs ou d’actions de sobriété numérique (1).

Pour mobiliser le territoire, les collectivités (communes, intercommunalités, départements, régions) disposent de nombreux leviers pour mobiliser les citoyens, commerçants, industriels, artisans, etc., en matière de sobriété : organiser des défis citoyens locaux d’implication pour le climat et la sobriété (Declics – des défis pour réduire sa facture énergétique, découvrir d’autres façons de consommer, de s’alimenter, se déplacer, ou encore de réduire ses déchets), créer des appartements pédagogiques stationnaires ou mobiles, communiquer dans les journaux municipaux, former les commerçants et artisans. Elle peut se faire accompagner pour cela par des structures locales comme les agences locales de l’énergie et du climat (Alec) qui proposent par ailleurs différents supports pour sensibiliser les agents des collectivités et les acteurs du territoire. La collectivité a également la possibilité de développer la sobriété collaborative en créant des bricothèques, des repair cafés, des tiers-lieux et/ou des espaces de coworking. Elle peut développer les pistes cyclables ou les offres de transports en commun.

Quelques territoires pionniers ont utilisé la mise en récit de leur territoire comme levier de stratégie de sobriété énergétique en s’appuyant sur l’implication des habitants à travers de longs processus de concertation et des démarches fondées sur le territoire, son histoire, sa géographie, son tissu économique et culturel, sa sociologie. Une initiative exemplaire est celle de la ville de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais) qui a développé une ingénierie de la conduite du changement systémique en mettant en récit la trajectoire du territoire pour modifier les cadres de pensée et les cadres d’organisation et engager la collectivité collectivement et individuellement. C’est de cette démarche qu’est née la Fabrique des transitions qui a déjà accompagné 60 territoires en France.

Construire le récit pour inventer des imaginaires positifs de la sobriété, c’est aussi la démarche suivie par l’agence régionale énergie-climat d’Ile-de-France (Arec IDF) dans son cycle d’ateliers pour imaginer ensemble une sobriété choisie, juste, collective et innovante pour la région. Des travaux qui ont porté notamment sur la définition de la sobriété, ses valeurs, les outils, le repérage des initiatives et qui à la suite d’une étude sur la construction du récit francilien ont abouti à l’élaboration d’Imaginairgy, un outil d’intelligence collective autour des mesures à proposer pour aller vers plus de sobriété à moyen terme et à partir de scénarios déjà écrits.

Au-delà du contexte actuel de crise énergétique mondiale, les collectivités sont encouragées dans l’initiation et la mise en place de démarches de sobriété à travers leurs plans climat (PCAET) et plus encore quand elles s’engagent volontairement dans le programme « Territoires engagés pour la transition énergétique », labellisation de l’Ademe d’une stratégie globale d’amélioration continue. Avec succès, puisque 331 collectivités, couvrant près de 50 % de la population française, sont déjà engagées.