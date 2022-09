Connaître l’accidentologie du territoire grâce à Open Data Gazette

Publié le 05/09/2022 • Par valentin gounand • dans :

Combien d’accidents de la route sur mon territoire ? Combien sontmortels ? Où se déroulent-ils ? Bien connaître l’accidentologie du territoire est importante pour réaliser des diagnostics pertinents et adapter les politiques publiques. Grâce aux différents indicateurs relatifs à la sécurité routière présents dans Open Data Gazette, c’est beaucoup plus simple.

Les informations relatives à chaque accident corporel sont relevées par les policiers et les gendarmes et alimentent la Base d’analyse des accidents corporels (BAAC) de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (Onisr). Un accident corporel relevé par les forces de l’ordre implique au moins une victime,survient sur une voie ouverte à la circulation publique qu’elle soit publique ou privée et implique au moins un véhicule.