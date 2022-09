Comprendre la démographie médicale locale grâce à Open Data Gazette

Publié le 05/09/2022 • Par valentin gounand • dans :

L’accès aux professions de santé est un facteur important del’attractivité des territoires, et la résorption des déserts médicaux est un défi à résoudre. Plusieurs indicateurs de la plateforme permettent d’en savoir plus sur ces questions.

La Drees a développé un indicateur, l’accessibilité potentielle localisée (APL) pour déterminer l’offre de soins dans les territoires. Il s’intéresse à quatre professions : les médecins généralistes, les

infirmiers, les kinés, et les sages-femmes. Pour les premiers, l’indicateur est calculé sous la forme d’un nombre de visites possible, par personne et par année. Il est calculé en

fonction, notamment, de l’offre de soins, de la distance des communes aux centres médicaux les plus proches. En dessous de 2,5 visites par personne et par an, le territoire est considéré comme

sous-doté en médecin généraliste. Il est repris sur la plateforme Open Data Gazette.

Pour en savoir plus, voici la fiche pratique sur la démographie médicale