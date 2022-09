Déserts médicaux : les entreprises publiques locales veulent aider à développer les maisons de santé

Santé publique

Publié le 09/09/2022

Alors que la mission flash présentée au gouvernement au début de l'été encourageait les collectivités à aider les professionnels de santé libéraux à s'installer, la Fédération des EPL met en avant l'apport des entreprises publiques locales pour installer les maisons de santé pluridisciplinaires.

Permettre aux professionnels de santé de se regrouper et travailler en commun pour les faire venir sur des territoires sous-dotés : c’est la solution que les acteurs du monde de la santé mettent le plus en avant pour lutter contre les déserts médicaux.

L’image du médecin de campagne, seul, corvéable à merci, a fait long feu et si elles veulent revoir des professionnels, les collectivités doivent s’adapter. Beaucoup l’ont fait, avec le développement des maisons de santé pluridisciplinaires. Mais les besoins sont encore grands.

Lors de la conférence de presse de rentrée, le 8 septembre, Agnès Giannotti, la nouvelle présidente du syndicat des médecins généralistes MG France, expliquait ainsi : « Si on veut des assistants médicaux pour soutenir les médecins et qu’ils puissent voir plus de patients, il faut des locaux. Et dans beaucoup d’endroits, les locaux posent problème. »

Soutien des EPL

La Mission flash présentée avant l’été soulignait ainsi que les collectivités peuvent aider au déploiement de l’offre de soins non programmés dans certains territoires, en fournissant des locaux, équipements, voire des moyens humains. Un appel auquel ont déjà répondu de nombreuses collectivités, en créant des maisons de santé pluridisciplinaires, voire en salariant des généralistes.

La Fédération des entreprises publiques locales (FedEPL) a alors fait savoir, dans un communiqué, sa volonté d’investir plus dans le domaine de la santé. Déjà une trentaine d’EPL sur les 1355 entreprises de ce statut interviennent sur le secteur sanitaire. « La palette de missions des EPL est large, mais le point commun est que toutes ces missions relèvent de l’intérêt général, et la santé en fait évidemment partie », complète Syamak Agha-Babei, vice-président de la FedEPL, vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg, et médecin urgentiste.

Pour lui, la difficulté principale des maisons de santé reste le modèle économique : « Il faut avoir des locaux accueillants pour les professionnels de santé, qui veulent désormais travailler en équipe, médecins généralistes, spécialistes, infirmiers, kinés… Pour faire ce type de projet, il y a besoin d’une assise immobilière stable pour proposer des loyers acceptables aux soignants. »

C’est là que l’intervention d’une EPL peut être intéressante selon l’élu : « ce sont des acteurs compétents – des extensions du domaine public ayant l’agilité des entreprises privées -, capables de travailler à ce que le loyer de sortie par les professionnels de santé convienne, pour cela une EPL peut aller chercher des financement dédiés aux QPV , ZRR , voire capter des financements européens. »

Intermédiaire entre les élus et les soignants

Alors que certains élus se sont brûlé les ailes avec la création de MSP désespérément vides, le recours à une entreprise publique locale permet un portage qui évite les tensions entre élus et professionnels de santé locaux. C’est l’EPL qui possède les locaux de la MSP et est donc en lien direct avec les médecins, plus les élus de la collectivité. Un « tampon » qui peut apaiser des situations.

Au-delà de cette possibilité d’action immédiate, la Fédération des EPL a entamé des discussions avec la Fédération hospitalière de France pour travailler à une possibilité offerte par la loi 3DS : financer les investissements des centres hospitaliers. Un groupe de travail se lance ce mois-ci pour définir comment les EPL peuvent accompagner les hôpitaux. « Cela leur permettrait de répondre à leurs besoins d’investissements en solidifiant les liens avec les collectivités », explique Syamak Agha-Babei. Des projets de rénovations thermiques pourraient ainsi être lancés.