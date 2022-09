Aidants numériques : les bibliothécaires restent méfiants

Bibliothèques

Publié le 08/09/2022

Les bibliothécaires ne s'emparent pas massivement du service Aidants connect, qui permet à un tiers de réaliser des démarches administratives en ligne pour le compte d'usagers mal à l'aise avec les outils numériques. Ce dispositif apporte pourtant un cadre juridique nécessaire à ces pratiques.

Les bibliothécaires sont souvent sollicités pour réaliser des démarches administratives pour le compte d’usagers qui ne sont pas à l’aise soit avec l’ordinateur, soit avec les outils numériques. Le dispositif Aidants connect, qui vise à sécuriser les démarches en ligne réalisées par un tiers à la place d’une personne, se déploie dans certaines bibliothèques, comme à Nîmes et à Perpignan. Mais ce déploiement ne va pas sans interrogations, voire réticences.

Une mission pour les bibliothécaires ?

« Les agents sont régulièrement saisis de ce type de demandes », expliquait, par exemple, un bibliothécaire de Montpellier, lors des journées nationales des bibliothèques numériques de référence, au printemps. Certains passent la certification nécessaire pour pouvoir réaliser les démarches dans le cadre d’Aidants connect, mais plutôt pour les cas d’urgence.

Dans d’autres bibliothèques, certains ont été formés et sont habilités à utiliser le dispositif. Mais ils considèrent que « faire à la place de » n’entre pas dans leurs missions, ou bien seulement à titre exceptionnel. Les questionnements sont nombreux.

En Saône-et-Loire, la direction départementale des bibliothèques a estimé que c’était le rôle des travailleurs sociaux et non celui des bibliothécaires de fournir ce service, explique Bérangère Merigot, directrice de la lecture publique et de l’action culturelle.

Pour l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), qui pilote le dispositif, les bibliothécaires font bel et bien partie du périmètre des utilisateurs potentiels d’Aidants connect, confirme Bérangère Aujard, directrice de la mission « incubateur des territoires » de cette agence. Mais, au fur et à mesure de son déploiement, poursuit-elle, « nous nous sommes rendu compte qu’ils ont des réalités d’accompagnement vraiment différentes et l’utilisation de cet outil n’y est pas des plus adaptés. Dans les bibliothèques, il n’y a souvent pas de lieu dédié pour accueillir les personnes et il n’est pas facile de consacrer du temps à un accompagnement personnalisé ».

Risque juridique des pratiques « artisanales »

Selon Malik Diallo, président de l’Association des directeur-rices des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France (ADBGV), faire à la place ou au nom des usagers « n’est pas complètement dans les missions des bibliothécaires mais il faut arriver à encadrer les pratiques car, dans les faits, c’est un usage des bibliothèques qui existe. Il faut se donner les moyens d’accompagner cela avec des moyens et en travaillant sur la question des relais vers des partenaires », qu’il s’agisse de conseillers France services, de structures de médiation ou de médiateurs associatifs.

Les pratiques « artisanales », non encadrées, qui consistent à noter les identifiants et mots de passe pour différents services des usagers ayant régulièrement besoin d’une aide de ce type ne sont pas rares… Or elles exposent clairement les agents concernés à un risque juridique de plainte pour abus de position dominante, estime Jacques-François Marchandise, ex-directeur de la recherche et de la prospective à la Fédération internet nouvelle génération (Fing), structure qui a cessé ses activités en avril. Avec Aidants connect, de telles pratiques ne devraient plus avoir cours.

Au-delà de la sécurisation des démarches, le dispositif ne règle pourtant pas tous les questionnements des bibliothécaires. Malik Diallo « comprend les réticences de certains. Les demandes des usagers peuvent porter sur des sujets sensibles, dont les bibliothécaires ne maîtrisent pas bien les tenants et aboutissants et certains peuvent avoir peur de faire une erreur lourde de conséquences. Ils ressentent une responsabilité. » Il estime aussi que le choix d’une bibliothèque de proposer le dispositif Aidants connecte nécessite des moyens minimaux en termes de disponibilité des agents sur des temps et en des espaces dédiés.