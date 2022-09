Quelles sont les pistes envisagées pour mieux reconnaître les fonctions de secrétaire de mairie ?

Statut

Publié le 05/09/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : Les fonctions de secrétaire de mairie sont actuellement exercées par des agents relevant de quatre cadres d’emplois distincts, soit ceux de secrétaires de mairie, d’attachés, de rédacteurs et d’adjoints administratifs.

Ce dernier cadre d’emplois comprend 3 grades. Les deux derniers grades d’adjoint administratif principal de 2ème classe et d’adjoint administratif principal de 1ère classe sont notamment accessibles par voie d’avancement. Les membres du cadre d’emplois des adjoints administratifs peuvent également, s’ils remplissent les conditions requises, s’inscrire dans le cadre du dispositif de la promotion interne, pour accéder au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.

En effet, la promotion interne constitue un mode de recrutement dérogatoire au principe du concours et il résulte de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, que les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés à des fonctionnaires pouvant bénéficier de la promotion interne après inscription sur une liste d’aptitude, soit après examen professionnel, soit au choix.

S’agissant plus précisément de la valorisation de l’exercice de l’emploi de secrétaire de mairie, dans le cadre de la promotion interne, dont peuvent bénéficier les membres du cadre d’emplois des adjoints administratifs, l’article 8 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux dispose : « Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : (…) II. – Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins huit ans de services publics effectifs, dont quatre années au titre de l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants, et titulaires de l’un des grades suivants : 1° Adjoint administratif principal de 1re classe ; 2° Adjoint administratif principal de 2e classe (…) »

Les fonctionnaires ayant occupé l’emploi de secrétaire de mairie, sont ainsi directement concernés par ce dispositif, s’ils justifient de la durée de services requise.

Par ailleurs, en matière d’avancement de grade, les articles 11 et 12-1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale fixent les conditions à remplir par les membres du cadre d’emplois des adjoints administratifs.

Ainsi, l’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2e classe est possible selon deux modalités : au choix ou après une sélection par la voie d’un examen professionnel.

Dans les deux hypothèses, les adjoints administratifs doivent satisfaire, selon le cas, à une condition d’échelon à atteindre ou d’ancienneté dans l’échelon et à une condition de durée de services effectifs dans leur grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C.

La nature des services requis exprimée en grade permet aux adjoints administratifs, exerçant, en cette qualité, les fonctions de secrétaires de mairie, de faire valoir ces services, dans le cadre d’une démarche d’avancement de grade, régie par le « ratio promus-promouvables » librement fixé par l’assemblée délibérante.

Par ailleurs, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a fixé l’obligation pour les collectivités et établissements d’établir des lignes directrices de gestion (LDG), qui constituent à la fois un nouvel instrument de gestion des ressources humaines et un nouvel objet de dialogue social. Elles comprennent un volet sur la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et un volet sur la promotion et la valorisation des parcours professionnels.

Ces lignes directrices de gestion, qui fixent notamment les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d’emplois sont prises en compte par l’autorité territoriale ou, le cas échéant, le président du centre de gestion, pour l’élaboration des décisions individuelles d’avancement et de promotion.

Enfin, les cadres d’emplois dans lesquels sont exercés les fonctions de secrétaire de mairie sont éligibles au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

Dans le cadre de ce régime indemnitaire, les employeurs territoriaux disposent de possibilités permettant de mieux valoriser les fonctions exercées par les secrétaires de mairie et ainsi renforcer l’attractivité de ce métier, dans la limite du principe de parité avec les agents des services de l’État résultant de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique.

À titre d’exemple, le plafond global annuel du RIFSEEP pouvant être versé aux membres du cadre d’emplois des adjoints administratifs s’élève à 12 600 euros.