Parcs naturels régionaux renouvelés et créés et une réserve naturelle nationale créée

Biodiversité

Publié le 05/09/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 2 septembre porte les intégrations des communes de Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, Le Beulay, Zimmerbach et Soultzbach-les-Bains au parc naturel régional des Ballons des Vosges, de Saugnac-et-Muret au parc naturel régional des Landes de Gascogne, de Chaniat, Collat, Montclard, Roche, Saint-Didier-Sur-Doulon, Saint-Julien-d’Ance dans le parc naturel régional du Livradois-Forez, de Chazeaux, Freycenet-la-Tour, Lyas, Montréal, Saint-Michel d’Aurance et Tauriers dans le parc naturel régional des Monts d’Ardèche.

Il porte également la rectification du classement des communes de Garéoult et Trets dans le parc naturel régional de la Sainte-Baume pour un classement partiel et non total de leur territoire.

Enfin, il proroge le classement du parc naturel régional des Pyrénées catalanes.

De plus, un autre décret du 2 septembre crée la réserve naturelle nationale d’Arjuzanx est située dans le département des Landes, sur une superficie d’environ 2 205 hectares. Ce classement s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour les aires protégées 2030, qui a notamment pour ambition de créer ou étendre 20 réserves naturelles nationales d’ici fin 2022. La réglementation prévue renforce la quiétude de la zone et en particulier des espèces sauvages comme les grues cendrées, espèces emblématiques du site. Le décret réglemente ou interdit certaines activités dans la réserve naturelle nationale comme la pêche et la chasse, circonscrites dans certains secteurs de superficie réduite. L’accès du public est limité aux chemins prévus à cet effet.