Scolarisation des enfants en grande précarité : encore beaucoup à faire

Lutte contre l'exclusion

Publié le 05/09/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, A la Une santé social, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, France

C’est au maire de veiller à ce que tout enfant de 3 ans et plus résidant sur sa commune soit scolarisé. Mais les élus se heurtent aux difficultés de recensement des enfants en grande précarité. Les moyens mis en oeuvre par l'Etat restent insuffisants.

Chiffres-clés 3200 enfants vivant en bidonville ou en squat étaient inscrits à l'école en 2021

Ils étaient 1430 en 2019

Depuis l’instruction interministérielle du 25 janvier 2018, signée par huit ministres (1), l’action publique à l’égard des bidonvilles a changé de modèle. Il ne s’agit plus d’évacuer les campements illicites, mais de les résorber en s’intéressant au mal-logement, aux conditions de vie, à l’accès au droit et à l’insertion. Lors de la présentation de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté en septembre 2018, Emmanuel Macron a aussi inscrit cette politique dans le respect des droits de l’enfant.

Un an plus tard, la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) voyait son budget annuel doubler, passant de 4 à 8 millions d’euros. Dans le même temps, ­Jean-Paul ­Bachelot, conseiller « éducation et droits de l’enfant », était ­rattaché ...