Feux, sécheresse, monocultures… SOS forêts en danger 

Changement climatique

Publié le 02/09/2022 • Par Isabelle Verbaere • dans : A la une, Dossiers d'actualité, France

De nombreuses menaces planent sur les forêts : urbanisation en zones sensibles aux incendies, morcellement de la propriété forestière, parasites… et aggravent leur dépérissement.

Au-delà des feux catastrophiques de cet été, hêtres, épicéas et autres chênes pédonculés souffrent de la sécheresse et des fortes chaleurs et, fragilisés, beaucoup meurent des attaques de parasites. « Je n’ai jamais connu une telle ampleur de dépérissement », s’inquiète Jean-Louis Batt, maire (Agir) de Lutzelhouse (2 000 hab, communauté européenne d’Alsace).

Le stock d’arbres morts âgés de moins de cinq ans a bondi de 30 % entre 2017 et 2019 en France (« Inventaire forestier », IGN, 2021). Le changement climatique n’est pas le seul responsable de cette situation : des facteurs l’aggravent, comme le morcellement de la propriété forestière. Un million de petits propriétaires, qui possèdent entre 1 et 25 hectares, se partagent un tiers de la forêt française.

