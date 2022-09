Le déploiement de la 5G ralenti dans certaines communes par les pénuries mondiales

Publié le 08/09/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Une pénurie de fibre optique, nécessaire à la liaison des antennes 5G au réseau national, vient ralentir le déploiement du nouveau réseau mobile. Si les grandes villes sont déjà bien équipées, les petites communes risquent de devoir attendre plus longtemps que prévu.

Aussi paradoxal que ça puisse paraître, c’est bien la fibre optique qui risque de ralentir l’arrivée de la 5G dans les communes de France. Celle-ci, en tant que matière première, est essentielle pour relier les antennes 5G au réseau national. Or ces derniers mois les coûts de production et de vente ne font que grimper.

Les difficultés d’approvisionnement s’expliquent surtout par la fabrication même de cette fibre optique. Cette production nécessite plusieurs gaz, dont de l’hélium. Une fois encore, les effets du conflit entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que des sanctions qui s’ensuivent, se font ressentir. Les obstacles s’accumulent et ralentissent la livraison des composants.

Des prix en hausse partout autour du globe

La pénurie ne concerne pas que l’Hexagone. Elle s’étend à l’ensemble de la planète. La fibre optique s’est raréfiée, et la demande est très forte. Elle est même en augmentation constante, principalement en Chine qui mobilise près de la moitié des ressources sur le marché.

Mais la Chine fait partie des pays les plus impactés, avec l’Inde et les pays européens. Les prix ont bondi, augmentant parfois de 70 % par rapport à 2021. Le matériau peut ainsi coûter jusqu’à 6,3 dollars par kilomètre d’après les chiffres du Financial Times. À cela viennent s’ajouter tous les frais de déploiement pour relier le réseau jusqu’à tous les points de connexion, c’est-à-dire les domiciles des particuliers, mais aussi les antennes 5G.

Autre complication : les prix de la fibre optique sont de plus en plus instables. Avec une forte volatilité, ils peuvent connaître d’importantes variations sur de très courtes périodes. Parfois, cela se joue à un jour près. Les fabricants et les installateurs sont donc tous dans l’incertitude et ont du mal à planifier leurs activités.

Le déploiement de la 5G aujourd’hui

Pour le moment, la 5G est déjà présente dans la plupart des métropoles françaises. Mais comme souvent lorsqu’il s’agit de déployer une nouvelle technologie, les communes moins peuplées ne sont pas prioritaires. Toutefois, l’installation d’antennes est prévue dans beaucoup de villes plus modestes que Paris, Lyon ou Marseille.

Les habitants des agglomérations importantes et ceux qui s’y rendent souvent, par exemple pour le travail, peuvent d’ores et déjà songer à s’équiper d’un forfait 5G. Depuis le lancement du réseau, il y a de plus en plus d’offres et les prix se stabilisent. Les comparateurs comme MonPetitForfait.com proposent des guides pour trouver celui qui convient le mieux.

Quant aux personnes qui résident dans de petites communes, voire en milieu rural, il ne reste qu’à s’armer de patience. Pour les particuliers, les réseaux 4G/4G+ offrent tout de même de bons débits, lorsqu’ils sont présents. Mais la 5G doit aussi permettre d’autres usages à terme, comme la liaison de multiples objets connectés.

Un “+” pour les communes françaises

L’atout le plus évident de la 5G, c’est sa vitesse. Dans de bonnes conditions, elle promet des débits pouvant être 10 fois plus rapides que la 4G/4G+. La latence, soit le temps écoulé entre la demande de données au réseau et sa réponse, est aussi réduite par 10. Le tout en absorbant plus de connexions à la fois.

Dans les petites communes, cet aspect est intéressant, y compris pour les connexions WiFi. En effet, la 5G est plus rapide à déployer que la fibre optique, bien qu’elle s’appuie en partie sur cette dernière (lorsqu’il n’y a pas de pénurie). Il faut beaucoup moins de longueur pour relier des antennes au réseau Internet que tous les domiciles de chaque habitant dans une ville.

Or les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) proposent déjà des box Internet qui s’appuient sur le réseau 4G/4G+, là où l’ADSL est trop lent, et le réseau fibre optique absent. Et déjà, certaines entreprises développent et lancent des box Internet compatibles avec la 5G. C’est une piste intéressante pour réduire la fracture numérique sur le plan géographique.

Les industries peuvent aussi tirer profit d’un réseau 5G étoffé. Pilotage à distance, interconnexion de diverses machines, sont facilitées par les débits rapides de la 5G. Avec des relevés en temps réel, les villes comme les entreprises peuvent aussi optimiser les flux d’énergie, détecter les pannes, et ainsi réaliser des économies importantes à terme.

