ETAT CIVIL

Une nouvelle refonte des bulletins d’état civil au premier janvier 2023

Publié le 02/09/2022 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France

©Julien Eichinger - stock.adobe.com

Tirer les enseignements de la crise sanitaire et refléter au mieux l’évolution de la société. Telle est la finalité de cette nouvelle refonte des bulletins d’état civil engagée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et qui sera effective le premier janvier 2023.

Etat civil