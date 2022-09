Taxe foncière : les piscines non déclarées dans le viseur de Bercy

Intelligence artificielle

05/09/2022

Après une expérimentation menée dans neuf départements, la DGFIP a annoncé, le 29 août, généraliser l'utilisation d'un algorithme détectant les piscines non déclarées, soit autant de recettes supplémentaires pour les communes concernées via la taxe foncière. Le syndicat Solidaires finances publiques relève toutefois plusieurs points d'inquiétude.

Alors que les piscines privées font l’objet de vives critiques, à l’instar de celles de Julien Bayou, secrétaire national d’Europe Ecologie – Les Verts, qui n’en a pas exclu l’interdiction pour faire face au changement climatique, du côté des finances publiques, la question n’est pas de savoir combien de mètres cubes d’eau consomme une piscine, mais bien de savoir si la piscine a été déclarée par ses propriétaires à l’administration fiscale.

L’IA au service du fisc

Pour y parvenir, la DGFIP a choisi de miser sur l’intelligence artificielle : elle a investi 24 millions d’euros dans le chantier dit « foncier innovant ». « L’intelligence artificielle exploite les prises de vue aériennes de l’IGN. C’est la première fois que nous recourons à une technologie novatrice d’IA dans ce contexte », explique à « La Gazette » Marina Fages, cheffe du projet

L’objectif de l’algorithme, en open source et dont la conception a été confiée à Google et à Capgemini, est de détecter les contours des bâtiments et, en l’occurrence ici, des piscines, dans le but d’identifier des piscines qui ne seraient pas imposées aujourd’hui.

Recettes supplémentaires

Sur neuf départements expérimentateurs, la DGFIP a annoncé avoir déjà recensé de la sorte plus de 20 000 piscines, qui seront nouvellement imposées au titre de la taxe foncière de l’année 2022. Une bonne nouvelle pour les communes concernées puisque cela représente 10 millions d’euros de recettes supplémentaires pour la seule année 2022 (4,1 millions d’euros au titre de la taxe foncière 2022, ressource qui sera pérenne puisque reversée chaque année, et 5,7 millions « qui permettent de rectifier l’absence d’imposition sur les années antérieures », précise Bercy).

La DGFIP a annoncé lundi 29 août la généralisation du dispositif à l’ensemble du territoire durant le second semestre 2022, ce qui se traduira par des recettes pour l’ensemble des collectivités concernées sur la taxe foncière due en 2023.

Suppression de postes

Ce projet ne fait toutefois pas l’unanimité en interne : « Le foncier innovant est principalement mis en place pour accélérer les suppressions de postes à la DGFIP, en l’occurrence 300 postes, décidés en amont de toute vérification de l’outil », dénonce Damien Robinet pour la force syndicale Solidaires finances publiques.

« Nous sommes dans une logique de diminution d’effectifs depuis plusieurs années. Le nombre d’emplois supprimés est déterminé par la loi de finances. Ce n’est pas l’outil d’IA qui remplace les agents : il est un outil d’aide à la décision », réagit Bercy. Qui détaille le mode de fonctionnement en interne : « La phase de traitement est systématiquement examinée par un agent des finances publiques, généralement un géomètre cadastreur dans les services fonciers des directions départementales », développe Marina Fages.

Travail du clic ?

Damien Robinet voit aussi dans ce chantier « l’externalisation d’une mission de service public, confiée à des entreprises privées, dont on peut s’interroger sur leur déontologie ».

« Nous avons fait appel aux meilleurs sachants en la matière. Un algorithme a besoin de s’appuyer sur plein d’exemples pour apprendre ce qu’est une piscine imposable et ce qui ne l’est pas, ces opérations de labellisation ont été faites dans le cadre de prestations dans les premiers temps et ont d’ores et déjà commencées à être réinternalisées », indique Marina Fages, qui souligne que ces prestataires n’ont jamais accès aux données fiscales des contribuables.

Damien Robinet évoque également des biais algorithmiques : « L’IA a détecté à tort des bâches bleues, des piscines non enterrées, des cuves. » Et pour les agents des finances publiques, il estime que l’outil instaure un « taylorisme 4.0, du travail à la chaîne. Les agents doivent contrôler manuellement chaque proposition de l’algorithme, qui a été préalablement entraîné par des boîtes de sous-traitance et des travailleurs du clic dans des conditions sur lesquelles on peut s’interroger. »

Généralisation et extension

« Sur les neuf départements, après validation explicite et individualisée par un agent, 94 % des propriétaires contactés ont confirmé le caractère imposable de leur piscine. C’est un taux de réussite très positif », réagit Marina Fages, qui n’a pas indiqué à « La Gazette » quel était le taux de réussite de l’algorithme avant intervention humaine, évoquant des « résultats trop variables pour pouvoir donner un seul chiffre », et soulignant que « l’algorithme continue d’apprendre au fur et à mesure ».

« Notre objectif n’est pas de solliciter nos services outre-mesure, et donc de détecter des piscines qui n’en seraient pas dans une proportion telle qu’on engorgerait nos services », conclut-elle. Au vu des évolutions des effectifs, ce scénario serait en effet tout sauf soutenable pour les agents concernés par ce travail du clic. D’autant, également, que les piscines ne sont que la première marche, mais que l’algorithme pourrait aussi par la suite détecter du bâti non déclaré (dépendances non déclarées, extension de vérandas).

