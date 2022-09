Que met en place le gouvernement pour aider et soutenir les associations locales ?

Associations

Publié le 02/09/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

Association et mouvement associatif

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Réponse du ministère de la Jeunesse et de l’engagement : L’accompagnement des associations au niveau territorial repose actuellement sur une multitude d’acteurs dont certains sont labellisés par l’État : les centres de ressources et d’information des bénévoles (CRIB) et les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA).

À leurs côtés, des points d’appui à la vie associative, des tiers lieux, des Maisons des Associations, des structures d’information jeunesse, des CAF, et d’autres acteurs comme les centres sociaux agissent sur les territoires.

En analysant cet écosystème de l’accompagnement, l’inspection générale du ministère, les parlementaires et le secteur associatif ont tout à tour constaté :

un manque de structuration et d’articulation entre les acteurs de l’accompagnement et de facto un manque de visibilité et lisibilité pour les usagers et l’écosystème ;

des disparités territoriales en terme d’implantation créant un maillage insuffisant pour un accompagnement de proximité ;

une implication hétérogène des collectivités territoriales et une fragilité des modèles économiques des acteurs de l’accompagnement.

Pour répondre à ces problématiques, et en partenariat avec le Mouvement Associatif, le ministère a analysé dans le cadre d’une préfiguration multi-territoriale en 2021 en Nouvelle-Aquitaine, en Centre Val-de-Loire et en Hauts-de-France, une nouvelle organisation de l’accompagnement local des associations dénommée Guid’Asso.

Elle a pour objet de permettre à chaque association, même la plus petite, sur son territoire, même le plus éloigné d’un centre urbain, de trouver près de chez elle un lieu pour répondre à ses questions afin de se renforcer et éventuellement de mutualiser des actions dans le cadre d’un parcours d’accompagnement associatif clarifié.

Pour cela, cette nouvelle organisation Guid’Asso est articulée autour de trois axes :

coconstruire la nouvelle stratégie territoriale en valorisant les dynamiques associatives et en facilitant les synergies ;

garantir un accès gratuit, de proximité et permettre une meilleure lisibilité du réseau de l’accompagnement ;

renforcer les acteurs de l’accompagnement.

La démarche est décrite plus en détails sur le site internet : https://prefig-appui-asso.fr.

Cet article est en relation avec le dossier