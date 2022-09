Les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance ont la parole

La stratégie nationale comme cadre

L’Allier est l’un des 30 premiers départements sélectionnés par l’Etat dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, lancée en octobre 2019. La mise en œuvre de cette stratégie a été actée par la signature, en octobre 2020, d’une convention signée par l’Etat, l’agence régionale de santé et le département. Elle comprend plusieurs mesures, dont la création du haut conseil aux enfants confiés et l’ouverture, cette année, de 80 places d’accueil en fratrie dans le cadre de l’appel à projets Village d’enfants. L’Etat s’est engagé à hauteur de 1,1 million d’euros. Un financement qui conforte le budget départemental de 29 millions d’euros.