France Connect face au spectre des fraudes

Services publics

Publié le 01/09/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

Depuis début août, la recrudescence des phishings a obligé à suspendre la connexion de certains services via les identifiants Ameli. Par ailleurs, la DGFiP vient d'annoncer une remise en cause de l’utilisation de l’API Particulier.

Dans son édition du 31 août, Le Canard enchaîné a mis en lumière les déboires de France Connect, qui permet d’accéder à plus de 1 400 services numériques grâce aux identifiants utilisés sur un autre service public, et qui compte plus de 39 millions d’utilisateurs.

Certains sites, en premier lieu celui des impôts, ne sont en effet plus accessibles via l’identifiant Ameli. En cause, le « débranchement » du service numérique de la sécurité sociale de France Connect.

L’hebdomadaire cite une lettre confidentielle adressée à la direction interministérielle du numérique (DINUM) qui pilote France Connect, dans laquelle le directeur général de l’Assurance maladie annonce suspendre l’accès au portail Ameli via France Connect, arguant de faiblesses de sécurité ...