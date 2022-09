Il resterait moins de 700 gardes champêtres en France

Police de l'environnement

Publié le 01/09/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

La France ne compterait plus que 679 gardes champêtres, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en baisse constante alors que, dans le même temps, le nombre de policiers municipaux (25 000) ne cesse lui d’augmenter.

Alors que les questions environnementales deviennent chaque année plus prégnantes, le nombre de gardes champêtres ne cesse de diminuer. Ils ne seraient plus que 679, selon les derniers chiffres publiés cet été par le ministère de l’Intérieur, contre 701 en 2020 et 870 en 2016.

La profession est-elle en voie de disparition ? Non, rétorque la Fédération nationale des garde champêtres (FNGC), qui conteste ces chiffres. « Cette enquête se base sur le volontariat, rappelle Christian Comin, président de la FNGC. Le ministère de l’Intérieur envoie un questionnaire aux préfectures qui sollicitent les collectivités. Or, certaines n’ont pas le temps ou pas l’envie de répondre. Chaque année, nous constatons de nombreux oublis ou erreurs dans ce document. »

De fait, alors que le métier a longtemps ...

