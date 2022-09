Mobilité

Publié le 09/09/2022

Le dispositif « savoir rouler à vélo » vise à faire de la bicyclette un mode de déplace­ment et à permettre aux enfants d’acquérir les bons réflexes pour se rendre au collège. Une formation pour les enfants de 6 à 11 ans, avant leur entrée au collège, a été mise en place. Elle peut se dérouler sur le temps scolaire, péri- et/ou extrascolaire.

Chiffres-clés 9 % de déplacements à vélo. C’est l’objectif qu’a fixé le gouvernement à l’horizon 2024, année olympique. En 2018, 3 % des déplacements se faisaient à vélo. Le gouvernement souhaite que tous les enfants entrant au collège maîtrisent la pratique du vélo en autonomie. Cela concerne 850 000 enfants pour une classe d’âge.

«Nous souhaitons que les enfants puissent s’approprier le maillage des pistes cyclables du terri­toire pour se rendre à vélo au collège en toute sécurité », argumente Arnaud Tanquerel, vice-­président chargé de l’enseignement et du centre aquatique de Bayeux intercom (1). Le dispositif « savoir rouler à vélo » est une mesure adoptée par le comité interministériel de la sécurité routière le 9 janvier 2018, qui vise à accompagner le développement de la pratique du vélo. C’est également un axe du Plan vélo et mobilités actives présenté par Edouard Philippe, alors Premier ministre, le 14 septembre 2018.

Les collectivités, en lien direct avec les services déconcentrés de l’Etat, se l’approprient progressivement. « Savoir rouler à vélo » est une formation encadrée de dix heures, qui se décline en trois blocs. Le premier consiste à maîtriser les fondamentaux du vélo, le deuxième à découvrir la mobilité en milieu sécurisé et le troisième permet d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et de ­s’approprier les espaces de pratique. A son issue, chaque enfant ayant réalisé les trois étapes obtient une attestation qui valide sa ­participation à la formation.

Sur le temps scolaire

Les collectivités sont libres de ­choisir la mise en fonctionnement de la démarche. Certaines, comme la communauté d’agglo de la région de Château-Thierry (2), l’ont déployée dans le cadre des accueils de loisirs. « Lors des échanges avec le service départemental chargé de la jeunesse, de l’engagement et des sports, nous avons étudié la faisabilité d’expérimenter le programme à l’occasion de l’accueil de mineurs à l’été 2021. Les animateurs encadrent les séances », explique Mathieu Casse, coordonnateur « enfance jeunesse » au sein de l’interco.

Du côté de la ville de Tarbes (3) et de Bayeux intercom, les éducateurs sportifs territoriaux animent l’initiative sur le temps scolaire. « Nous louons les casques et les vélos. C’est une question d’équité et de ­sécurité, précise Arnaud ­Tanquerel. A Bayeux, le camping municipal se transforme en piste cyclable d’octobre à mars. Nous travaillons avec les communes pour que les enfants des villages aillent à l’école et au collège à vélo. »

Organisation différente à l’agglo de Gaillac-Graulhet : « Un appel à candidatures a été lancé auprès des directions d’école pour mesurer leur volonté à s’inscrire dans cette démarche », énonce Amélie Galand, coordonnatrice « climat ». Au total, neuf écoles pour 19 classes ont répondu. La ­formation s’est déroulée sur le temps scolaire.

« Avec la maison sport-santé, nous avons lancé une étude qui traite, entre autres, de la sédentarité des jeunes. Résultat : les enfants bougent beaucoup moins qu’avant », annonce Charly Laran, coordonnateur des éducateurs sportifs à Tarbes, chargé du « savoir rouler à vélo ». Il complète : « Notre objectif est avant tout que les enfants sachent faire du vélo à la fin du CM2. Nous souhaitons aussi limiter la sédentarité. Ils utilisent parfois un véhicule à moteur pour se rendre à l’école alors qu’ils pourraient venir à vélo. »

Expérimentation concluante

Il y a trois ans, Tarbes a mis en place des cycles de vélo animés par les douze éducateurs sportifs communaux. C’est donc naturellement que la ville s’est inscrite dans le dispositif. Les séances sont proposées du CP au CM2, sur des cycles de vacances à vacances. Les éducateurs sportifs accueillent les enfants au stade municipal, où les vélos et les casques appartenant à la ville sont prêtés. Les enseignants peuvent choisir de rester à l’école. Dans ce cas, les parents fournissent le matériel et l’éducateur intervient dans l’enceinte scolaire. Environ 500 enfants sur 2 000 scolarisés par an y participent.

Pour Nicolas Diedic, vice-­président chargé de l’enfance et de la jeunesse à la communauté d’agglo de la région de Château-Thierry, « déployer ce dispositif est un axe de santé publique ». Il met en avant la volonté de « rendre l’enfant le plus autonome possible dans ses déplacements pour ­faciliter ­l’accès à la formation, à l’apprentissage et à l’emploi. L’idée est d’augmenter la mobilité culturelle et physique des jeunes pour une meilleure insertion scolaire et professionnelle. Nous souhaitons aider les familles. » Et d’ajouter : « Nous avons déployé le dispositif l’été dernier, sur trois accueils de loisirs. L’expé­rimentation étant concluante, “savoir rouler à vélo” a été renouvelé cet été avec une volonté de l’étendre sur les accueils situés en dehors de la ville-centre. Nous avons un regard particulier sur les espaces ruraux et souhaitons ­apporter de l’initiative sur ces territoires. » Selon Arnaud ­Tanquerel, « apprendre aux enfants, c’est former pour faire évoluer, et c’est aussi rassurer les parents ».