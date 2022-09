« La hausse des coûts pourrait encourager à une pratique plus vertueuse du repas »

Restauration scolaire

Publié le 01/09/2022 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

La hausse des prix touchant la restauration scolaire est un sujet majeur de préoccupation des élus locaux. Coprésident du groupe de travail "restauration scolaire" de l’Association des maires de France (AMF) et adjoint (sans étiquette) chargé de l’enfance, l’éducation et l’alimentation à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), Gilles Pérole voit là l’occasion de repenser la manière d’envisager la cantine.

Quelle est la proportion de communes qui, confrontées à la hausse des prix de la cantine, vont répercuter le surcoût aux familles ?

Il est difficile d’avoir une vue globale. D’autant que certaines communes révisent leur tarification en septembre et d’autres en janvier. En tout cas, si elles ne répercutent pas la hausse sur les familles, elles doivent l’absorber dans leur budget. Or, les finances des collectivités sont déjà plus que tendues. A Mouans-Sartoux, on va couper la poire en deux : la moitié pour la famille, le reste pour la mairie. Sachant que le surcoût sera supporté selon le niveau de revenu, c’est le principe des tarifs sociaux.