Inclusion numérique : « Il faut créer des modèles hybrides reposant sur le public et le privé »

Publié le 31/08/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Gerald Elbaze est le fondateur et DG d’Aptic, coopérative missionnée par l’Etat pour produire les Pass numériques distribués par les collectivités locales aux usagers éloignés du numérique. Dans une interview pour la Gazette, il revient sur la nécessité de bâtir enfin des modèles durables et soutenables pour l’inclusion numérique. Selon lui, cela doit passer par une hybridation des financements, publics et privés.

