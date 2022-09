Accueil

Les textes officiels qu’il ne fallait pas manquer cet été 2022

Publié le 31/08/2022 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Le "Journal officiel" n'a pas connu de trêve estivale. Les mois de juillet et août 2022 ont été marqués par l'installation du gouvernement Borne et par la parution d'importants textes relatifs à la fonction publique territoriale, comme la revalorisation du point d'indice, la réforme de l'évolution professionnelle ou encore l'alignement des droits des contractuels sur ceux des titulaires. En août, on retiendra surtout la fin des régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 et la promulgation du budget rectificatif.