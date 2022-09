+ 86 % d’enfants scolarisés dorment à la rue depuis le début de l’année

Lutte contre l'exclusion

Publié le 31/08/2022

Le 30 août, la FCPE, le collectif des Associations unies, la FCPE et le collectif Jamais sans Toit ont alerté sur l'explosion du nombre d'enfants scolarisés mais vivant dans la rue. Ils lancent un outil visant à mieux communiquer sur la réalité de ce phénomène.

« On a décidé de dire stop « . C’est ainsi que Carla Dugault, présidente de la FCPE, qualifie la démarche initiée par les 39 associations du Collectif des associations unies, le collectif Jamais sans toit et la FCPE pour enrayer l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés le jour et sans domicile en dehors du temps scolaire.

En effet à la veille de la rentrée des classes, les chiffres font froid dans le dos : « Un des indicateurs pour mesurer la gravité de la situation, c’est l’activité du 115. De janvier au 22 août de cette année, nous estimons à 1 658 le nombre d’élèves sans toit à partir des appels des familles pour obtenir un hébergement d’urgence sans l’obtenir. Ce chiffre s’établissait à 890 en début d’année, soit une augmentation de 86 % en l’espace de huit ...