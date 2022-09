L’indemnisation des agents travaillant le dimanche ou les jours fériés sera-t-elle revue à la hausse ?

Salaires

Publié le 31/08/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : En vertu du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, l’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a la possibilité de définir, après avis du comité technique, des cycles de travail particuliers (travail de nuit, le dimanche ou en horaires décalés notamment).

Dans ce cadre, l’organe délibérant peut instituer différentes indemnités ayant pour objet de compenser les sujétions liées à ces cycles de travail particuliers pour les agents territoriaux concernés.

Lorsque les agents territoriaux sont appelés à exercer leur service le dimanche ou les jours fériés, l’organe délibérant peut instituer par délibération l’indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés (IHTDJF). L’IHTDJF peut être versée aux agents territoriaux, à l’exception de ceux appartenant à la filière médico-sociale et au cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux, lorsqu’ils sont amenés à exercer leurs fonctions un dimanche ou les jours fériés entre six heures et vingt-et-une heures dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail.

Indemnité propre à la fonction publique territoriale et cumulable avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), son montant est fixé par l’arrêté du 19 août 1975 à 4,85 francs, soit 0,74 euros par heure.

Les agents appartenant à la filière médico-sociale et au cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux bénéficient quant à eux de l’indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés (IFTDJF), exclusive de l’IHTDJF. Également cumulable avec le RIFSEEP, l’IFTDJF peut être versée aux agents précités lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou les jours fériés sur la base de huit heures de travail effectif. Son montant évolue dans les mêmes proportions que la valeur du point de la fonction publique et s’établit à 47,85 euros pour huit heures de travail en 2021 (soit 5,98 euros pour une heure).

Le Gouvernement partage pleinement le constat que ces montants ne permettent plus aujourd’hui une juste compensation des sujétions que connaissent les agents territoriaux qui travaillent le dimanche et les jours fériés.

Aussi il étudie les possibilités d’évolution de ce dispositif d’indemnisation sachant que toute évolution des montants servis dans ce cadre ne peut être envisagée sans une large concertation avec les employeurs territoriaux.