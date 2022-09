La Côte de Nacre voit loin pour son littoral

Le changement (climatique) c'est maintenant

Publié le 05/09/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : actus experts technique, France, Régions

Trois intercommunalités travaillent de concert depuis 2015 à penser l’avenir de leur trait de côte face aux risques de submersion marine, d’inondation et d’érosion. Elles sont accompagnées par le Conservatoire du littoral, qui, de son côté, mène des projets de renaturation comme outil de lutte contre les aléas côtiers.

Chiffres-clés CU Caen la mer : 48 communes, 276 300 hab., Calvados.

48 communes, 276 300 hab., Calvados. CA Cabourg pays d’Auge : 39 communes, 31 200 hab., Calvados.

39 communes, 31 200 hab., Calvados. CC cœur de Nacre : 12 communes,23 800 hab., Calvados.

Deux tiers des 600 kilomètres du littoral normand en érosion, 111 000 logements, 122 000 résidents et 54 000 emplois d’ores et déjà menacés par l’aléa « inondation marine » : les conclusions des experts du « Giec normand » (1) sur le volet « littoral » présentées à l­’automne dernier ont objectivé ce qui se dévoile petit à petit dans le quotidien des territoires qui bordent la Manche.

La Côte de Nacre fait ­partie des zones sensibles, en ­particulier Ouistreham (9 300 hab.), Cabourg (3 600 hab.), ­Courseulles-sur-Mer (4 200 hab.) ou Caen (106 200 hab.), plus en retrait de la côte, mais concernée par le débordement des nappes phréatiques le long de l’estuaire de l’Orne. Sur ce territoire marqué par une large interface terre-mer, différents acteurs travaillent de longue date sur la gestion des risques. En ce jour de fin juillet, sous une chaleur de plomb inhabituelle pour la région, des cyclistes se baladent sur la digue de ­Sallenelles, dans l’estuaire de l’Orne. Ici, le conservatoire mène un projet expérimental : rendre à la nature des terres qui avaient été polderisées. Le site a été déboisé pour reconnecter la mer aux prés-salés. Une zone d’expansion de crues de 16 hectares a ainsi été créée, permettant de protéger population et activités en cas de débordement de la rivière.

Restauration des écosystèmes

« Le Conservatoire du littoral travaille depuis une vingtaine ­d’années sur l’estuaire de l’Orne, notre périmètre d’intervention est de 800 hectares, c’est là que nous avons développé le premier plan de gestion du littoral », résume Tony Durozier, chargé de mission pour le secteur « Manche » du ­Conservatoire du littoral. Ce site fait partie des territoires expérimentaux du programme Adapto mené par le conservatoire, qui vise à protéger le trait de côte par la restauration des écosystèmes naturels.

Scénarios d’évolution

Parallèlement, le conseil régional de Normandie a lancé le programme « notre littoral pour demain », incitant les collectivités à élaborer des scénarios prospectifs pour la gestion de leur bande côtière. Les trois intercos – la communauté urbaine Caen la mer, la communauté d’agglomération Cabourg pays d’Auge, et la communauté de communes cœur de Nacre – s’en sont collégialement saisies depuis 2015. « Il était très important de sortir des limites administratives traditionnelles, de travailler à l’échelle de la réalité du bassin de vie. Dès le départ, l’objectif était ­d’acculturer les élus sur le sujet du risque de submersion marine et d’inondation, et de sortir des idées reçues comme “on a des ouvrages qui protègent, on ne risque rien” », relate Romain Bail, maire (Horizons) de ­Ouistreham Riva-Bella et vice-­président de la CU de Caen la mer, chargé des ports, du littoral et du tourisme.

Après une première phase d’étude sur les différents risques de submersion et d’érosion, à une maille très fine, l’objectif est d’imaginer des projections d’évolution du territoire à vingt, cinquante ou cent ans et de les transcrire, à terme, dans les plans locaux ­d’urbanisme au travers de dispositions ­réglementaires. Pour chaque zone, il faut arbitrer entre l’adaptation, la lutte, l’accompagnement aux effets du changement climatique, la surveillance ou la libre évolution des espaces.

A Ouistreham, le quartier de Riva-Bella, bordant la plage, est particulièrement concerné. « La zone n’est pas à risque d’ici à vingt ans, mais, au-delà, il peut y avoir une défaillance des ouvrages de protection ou de cordon dunaire friable », expose le maire. Un budget de 4,5 millions d’euros est prévu par l’agglo pour le confortement des ouvrages de défense avec, par exemple, des systèmes de treillis plantés en ­perpendiculaire du ­cordon dunaire.

Effets cumulatifs

La pointe du Siège, située sur le territoire de Ouistreham, compte 65 hectares initialement envisagés dans les années 60 pour la construction d’une marina. Jamais urbanisés, ils vont être cédés au conservatoire. Dans la logique « Adapto » , ces surfaces constitueront une zone tampon entre la terre et la mer et auront un rôle de protection contre les crues. Enfin, le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal, prévu pour 2026 et qui intégrera les études du conservatoire, sera très restrictif : « On va limiter la constructibilité dans certaines zones et densifier dans d’autres, non concernées par le risque de submersion marine », annonce Romain Bail, qui reconnaît que, d’ici à cinquante ans, il faudra aussi anticiper le déplacement d’activités, comme le casino.

Dans la CC cœur de Nacre, les communes de Courseulles-sur-Mer et de Bernières-sur-Mer (2 300 hab.) sont principalement concernées par le recul du trait de côte. « Nous avons lancé des études complémentaires pour comprendre les effets cumulatifs des différents risques, raconte ­Nicolas ­Delahaye, vice-président, chargé de la gestion des risques. Cela permettra de déterminer, selon les zones impactées, s’il faut être dans une approche de protection ou d’adaptation. »

S’ajoute à toutes ces réflexions la question de la taxe Gemapi (2) et du financement de ces adaptations. Optimiste, Tony Durozier insiste sur « le jeu d’acteurs qui travaillent à la résilience des territoires, à imaginer leur devenir et à accompagner les usages. Chacun apporte sa pierre à l’édifice ». Et Romain Bail en est persuadé : « Plus nous allons anticiper, plus nous pourrons lutter efficacement contre le niveau de la mer. »

« Le sujet est anxiogène mais il existe des solutions » « Avec l’action menée sur l’estuaire de l’Orne, nous sommes dans un changement d’échelle de l’action du Conservatoire du littoral puisque nous arrivons jusqu’aux portes de Caen, résume Régis Leymarie, délégué adjoint en Normandie du Conservatoire du littoral. Le projet de renaturation mené à Salennelles [300 hab.] vise à renforcer les marais en arrière du littoral afin d’accueillir la mer dans de bonnes conditions et à créer une zone tampon d’expansion de crue favorisant la biodiversité. Cela a nécessité une vraie stratégie ­partagée avec les collectivités afin qu’elles prennent le relais dans leurs documents d’urbanisme. Depuis deux ans, nous sentons que les élus changent de perception sur notre démarche “Adapto”. Le sujet de l’adaptation du littoral au changement climatique est anxiogène, mais il faut montrer qu’il existe des solutions fondées sur la nature qui, certes, remettent en cause nos vieux modèles et nos acquis, mais dont les ­collectivités pourront s’inspirer. »

Cet article est en relation avec le dossier