Ecole inclusive : quelles mesures pour la rentrée 2022 ?

Scolarisation des enfants handicapés

Publié le 31/08/2022 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, France

Cette année encore, la rentrée des classes va être compliquée, voire impossible, pour des enfants en situation de handicap. Le gouvernement a fait le point sur les dispositifs existants, sans mettre l'école inclusive en avant.

Il aura fallu attendre un communiqué de presse conjoint du ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, et du ministère délégué chargé des Personnes handicapées pour connaître, plus en détails, les mesures prises concernant la scolarisation des élèves en situation de handicap et l’école inclusive. Car, trois jours plus tôt, lors de sa conférence de rentrée du 2 août, Pap Ndiaye est loin d’être entré dans les détails, balayant, en quelques minutes, les dispositions prises.

L’objectif annoncé du ministre est « d’assurer pour les élèves les meilleures conditions d’apprentissage », et de mettre la priorité sur « l’excellence, l’égalité des chances et le bien-être des élèves ». Pour une prise en charge optimale, « les moyens pour les élèves doivent être à la hauteur de nos ambitions », a-t-il affirmé. Pap Ndiaye a ainsi révélé que le budget de l’école inclusive était fixé à 3,5 milliards d’euros pour la rentrée 2022, soit 6 % de plus par rapport à 2021.

430 000 élèves handicapés accueillis

Ces moyens vont être dédiés aux 430 000 élèves en situation de handicap qui vont être accueillis en milieu ordinaire, dans le primaire et le secondaire, un chiffre également « en constante augmentation », a fait savoir le ministre. Ils étaient 409 000 à la rentrée 2021.

Pour offrir une scolarisation de qualité à tous les élèves et prendre en compte leurs compétences et de leurs besoins éducatifs, 300 unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) supplémentaires vont être ouvertes à la rentrée 2022, portant à 10 272 leur nombre sur l’ensemble du territoire. Quelque 6 000 élèves supplémentaires pourront ainsi être scolarisés en milieu ordinaire grâce à ce dispositif.

Des unités dédiées à l’autisme

Pour les enfants avec des troubles du spectre de l’autisme (TSA), 84 nouveaux dispositifs sont créés à la rentrée 2022, en maternelle (unité d’enseignement en maternelle autisme) comme à l’école élémentaire ( UEEA ). Des dispositifs d’autorégulation (DAR) pour ces élèves sont également renforcés. Cette nouvelle forme de scolarité inclusive permet aux enfants de bénéficier d’un enseignement d’autorégulation en classe ordinaire.

Au sein de l’école, une équipe de professionnels est présente pour les accompagner afin de les aider à mieux contrôler leur attention, leurs comportements et leurs émotions tout au long de la journée scolaire. Vingt-six DAR ont été créés : neuf ont vu le jour dans les écoles élémentaires à la rentrée 2020, dix-sept en 2021, et quinze supplémentaires à la rentrée 2022. Enfin, douze nouvelles unités d’enseignement pour les enfants polyhandicapés apportent un cadre adapté pour leur scolarisation. L’objectif est que toutes les académies soient dotées de ce type de dispositif pour la rentrée 2023.

Un accompagnement renforcé

Pour mieux accompagner les élèves en situation de handicap en milieu ordinaire, Pap Ndiaye a annoncé le déploiement de moyens supplémentaires avec le recrutement de 4 000 accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), portant à 132 200 le nombre d’AESH pour la rentrée 2022. Il pourrait s’agir d’un début de réponse aux problématiques pointées du doigt par la Défenseure des droits, Claire Hédon, dans son rapport “L’accompagnement humain des élèves en situation de handicap”, rendu public le 29 août. Elle émet dix recommandations « pour instaurer une école réellement inclusive et sans discrimination ».

La Défenseure des droits déplore que l’accompagnement humain proposé via les AESH ne soit pas suffisant. Elle regrette que trop d’enfants en situation de handicap soient accueillis dans des conditions inadaptées et que les besoins de nombreux enfants soient ignorés, notamment sur les temps du périscolaire, dont la cantine. « Au-delà de l’augmentation du nombre d’AESH, les pouvoirs publics doivent rendre possible la formation des enseignants pour mieux garantir l’effectivité des droits de l’enfant », soutient la Défenseure des droits.

« Nous portons un engagement sur et pour la qualité de l’enseignement avec une professionnalisation de tous les personnels », a assuré Pap Ndiaye. Les AESH vont ainsi toujours bénéficier d’une formation d’adaptation à l’emploi de soixant heures. Quant à la formation initiale des enseignants, elle comprend désormais vingt-cinq heures dédiées pour permettre une « meilleure accessibilité des contenus pédagogiques et considérer les besoins particuliers des élèves en situation de handicap ».

Créer toujours plus de liens

Afin de renforcer le lien entre les différents acteurs et mieux encadrer les élèves en situation de handicap, la cellule d’écoute à destination des familles, est pérennisée. Ce numéro vert unique (0 805 805 110, ou 0 800 730 123 pour les personnes malentendantes) permet d’informer les familles sur les dispositifs existants et sur le fonctionnement du service public de l’école inclusive. Il permet aussi de répondre aux familles sur le dossier de leur enfant avec un objectif affiché de réponse aux demandeurs dans les vingt-quatre heures suivant l’appel.

Les 166 équipes mobiles d’appui médicosocial (Emas) poursuivent leur action sur l’ensemble du territoire afin de venir en renfort des établissements scolaires et de la communauté éducative, en conseillant et participant à la sensibilisation des professionnels des établissements scolaires accueillant des élèves en situation de handicap.

Enfin, le livret de parcours inclusif, qui propose des réponses pédagogiques aux besoins éducatifs particuliers des élèves, va être déployé sur l’ensemble du territoire à partir de la rentrée 2022.

Les associations à l’affût Depuis quatre ans, l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei) lance, avant la rentrée, la campagne #Jaipasecole et la plateforme www.marentree.org, qui recueille les témoignages des familles et des professionnels concernées par des problématiques de scolarisation des enfants en situation de handicap. D’après l’outil de suivi de scolarisation de l’Unapei, sur les 7 949 enfants accompagnés par les associations, 18 % n’ont aucune heure de scolarisation par semaine, 33 % ont entre 0 et 6 heures de scolarisation par semaine, 22 % ont entre 6 et 12 heures, est seulement 27 % bénéficient de 12 heures ou plus par semaine.