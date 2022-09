Elections professionnelles 2022 : veillée d’armes dans les syndicats

Dialogue social

Les organisations syndicales n’ont plus que quelques semaines pour monter des listes en vue des scrutins professionnels de décembre 2022. Les deux premières – CGT et CFDT –, notamment, sont au coude-à-coude.

La limite est fixée au 27 octobre. D’ici à cette date, à minuit, les organisations syndicales doivent avoir déposé leurs listes de candidature aux élections professionnelles de la fonction publique, prévues le 8 décembre. Leurs dirigeants s’activent donc pour inciter leurs représentants de terrain à trouver des candidats. « Faites-leur comprendre qu’ils peuvent prendre leur destin en main », a lancé Jacques Lager, secrétaire général de la CFDT Interco, lors du congrès de sa confédération à Lyon, le 15 juin. Selon lui, ce sont les enjeux locaux qui ­inciteront les agents à s’engager, davantage, par exemple, que les prises de position nouvellement combatives sur la réforme des retraites de Laurent Berger, le secrétaire général.

Premier pas vers une stratégie : analyser les résultats obtenus lors des précédents scrutins, en 2018 (voir le graphique ci-dessous). Ceux-ci sont restés relativement stables par rapport à 2014, à deux nuances près : des syndicats propres à la fonction publique, comme l’Unsa et la FSU, ont légèrement progressé, tout comme SUD Solidaires, et l’écart entre les deux premiers, la CGT et la CFDT, s’est réduit.

La CGT a obtenu ses meilleurs scores dans les collectivités réunissant 500 à 2 000 agents, la CFDT dans celles de moins de 100, voire de 50 agents. Au-delà de 2 000 agents, leurs scores respectifs ont eu tendance à se rapprocher… sauf là où leur nombre est supérieur à 10 000 agents, où la CFDT était en retrait. Un duel serré s’annonce donc, d’autant que la CGT s’accorde, cette année, avec la FSU et SUD sur des revendications communes.

Une CGT Services publics qui concentre l’effort sur les grosses collectivités, explique son représentant, Erwan Trezeguet, « en renforçant la démarche interversants ». A la CFDT aussi, l’Interco et l’­Interpro viennent à la rescousse dans les collectivités dès 1 000 agents. « Nous faisons plutôt le focus sur les grandes », assure ainsi Ingrid Clément, déléguée fédérale chargée des élections professionnelles.

Un outil de « ciblage » aide les unions à déterminer leurs priorités, pour « éviter qu’il n’y ait pas de liste dans des lieux pourtant gagnables et économiser l’énergie militante », a indiqué aux congressistes Mylène ­Jacquot, responsable de l’Union des fédérations des fonctions publiques et assimilés.

La section Interco de la Seine-Saint-Denis, par exemple, se concentre sur les villes de Montreuil, de Saint-Denis, ainsi que sur le conseil départemental, dont les agents sont à la fois nombreux et se sont fortement abstenus en 2018. « Ce n’est pas la confrontation avec d’autres organisations qui nous guide », affirme Ingrid Clément.

A partir des résultats de 2018, les organisations peuvent en outre repérer où il leur faut fournir un effort de conviction :

« Nous avons nos ­bassins, du fait de nos origines de syndicat ouvrier, observe Erwan Trezeguet. Mais il y a aussi des histoires locales, commedans l’Ariège où nous avons un déploiement régulier. » Leur challenger commun, FO, a également les siens : « Notre objectif, confirme Johan Laurency, secrétaire de la fédération FO Services publics et santé, est de tenir les lieux où nous sommes déjà et de nous développer. » A la ville de Paris, FO a ainsi monté des listes pour douze CT de direction, contre quatre en 2018. « Avec quatre autres nouvelles implantations en Ile-de-France, assure-t-il, j’ai bon espoir que nous ayons un impact important dans cette région au grand nombre d’électeurs. » Pour les autres secteurs, un outil vient aussi à l’aide : « Une cartographie qui nous indique où l’on toucherait le plus de votants en déposant une liste, explique-t-il, une sorte de taux de pénétration sur le marché. » Une aide utile, alors que nombre de regroupements intercommunaux et autres créations de communes nouvelles sont intervenus depuis 2018.

Pour attirer des candidats et des voix « corporatistes », les fédérations s’appuient par ailleurs sur leurs structures spécifiques. Quitte à les multiplier : en mai, une union CFTC-Police municipale sécurité prévention territoriale (PM-SPT) s’est constituée en parallèle de la CFTC PM existante. « La sécurité est un domaine particulier qui a d’énormes besoins, d’autant que nous l’élargissons aux inspecteurs d’hygiène, techniciens des risques majeurs, etc. » justifie son président fondateur, Y­annick Cheveau, également président de la CFTC Territoriaux de la Haute-Garonne. Etonné de cette création, David Meseray, président du syndicat PM « historique », ne s’inquiète cependant pas d’une possible « concurrence ». Quant à Yannick Cheveau, il garantit que son union sera « un joker utile pour monter des listes là où il n’y en avait pas ».

Autre enjeu, enfin : les « fiefs ». Des lignes pourraient bouger dans ces villes où un syndicat a un poids historique. Comme à Lyon, avec la CGT : la nouvelle équipe municipale EELV a mis en place « un dialogue social plus formalisé, plus sain, où les syndicats ne vont pas discuter directement avec le cabinet », assure Vincent Fabre, DGA chargé du dialogue social. « Mais on n’était pas non plus à ­Marseille », glisse-t-il.

Dans cette dernière, expose Patrick Rué, secrétaire du syndicat FO, « nous sommes le premier depuis les années 50 et nous restons celui qui obtient des choses ». Cependant, affirme Chantal Boller, ­secrétaire générale de la CGT Cadres locale, « depuis trois ou quatre ans, des déçus adhèrent chez nous ». Le nouveau maire, Benoît Payan (PS), s’est rendu en 2021, comme ses prédécesseurs, au congrès du syndicat FO, mais sa municipalité « a créé un nouveau cadre, normalisé et connu de tous, informe Aude Fournier, DGA “transformer les pratiques”. Si un directeur ne voit pas une organisation syndicale avant de déposer un dossier en CT, celui-ci n’y est pas discuté ». Elle évoque une « coéducation, importante pour montrer qu’on n’est plus dans la cogestion à la marseillaise ». Elle espère que cette nouvelle culture influera sur les résultats de décembre.

Les sièges, un enjeu accru Franchir le seuil de représentativité syndicale devient plus important qu’auparavant. En effet, selon une ordonnance du 17 février 2021 (décret d’application du 7 juillet 2021), seules sont habilitées à négocier les organisations ayant obtenu au moins un siège à l’instance au niveau duquel l’accord est discuté (le comité social territorial, par exemple). De fait, pour qu’un accord soit valide, il doit être signé par une ou plusieurs de ces dernières, qui plus est à condition que ce ou ces signataires aient obtenu au moins 50 % des suffrages accordés aux organisations habilitées à négocier (et non de l’ensemble des voix exprimées).