Alain Rousset : « L’Etat n’a toujours pas décolonisé la province »

Aménagement du territoire

Publié le 06/09/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Président (PS) de la Nouvelle-Aquitaine, le Girondin Alain Rousset affûte ses arguments contre son ennemie préférée : la haute administration parisienne. Et fait feu, entre autres, sur le retour du conseiller territorial. Entretien.

Au cœur de ce mercredi d’été, l’inversion des rôles est totale. Alors qu’Emmanuel Macron est sur le front des incendies de forêt monstres qui ravagent les abords du bassin d’Arcachon, le Girondin Alain Rousset se trouve dans la capitale avec ses collègues présidents de région pour être reçu à Matignon. Le patron (PS) de la Nouvelle-Aquitaine n’en garde pas moins les mégafeux à l’esprit. « Il nous faut une force d’attaque rapide en Gironde contre les incendies. Les Canadair ne peuvent pas être cloués au sol, la nuit, à Nîmes, quand le feu se propage », s’agace-t-il.

Dans son viseur, son ennemie préférée : la haute administration parisienne. Cet enfant de la décentralisation, grandi au début des années 80 au cabinet du président (PS) de la région Aquitaine, Philippe Madrelle, fait feu sur les jacobins de tout poil. « Macron, Le Pen, Mélenchon… : ils le sont tous ! » fulmine-t-il. « On est encore dans la vieille croyance jacobine selon laquelle l’Etat a le monopole de l’intérêt général et est le seul capable à produire de l’égalité. L’historienne Mona Ozouf a pourtant démontré qu’il n’en était rien… » peste Alain Rousset.

Une ire avivée ces derniers mois par le cadeau surprise d’Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle : le retour du conseiller territorial. Un élu siégeant à la fois au département et à la région, imaginé, à l’origine, par Nicolas Sarkozy à la fin des années 2000. A l’époque, Alain Rousset présidait l’Association des régions de France et s’était vertement opposé à l’édile à deux têtes. Retour vers le futur plus d’une décennie plus tard. En vue du congrès des régions, qui se déroulera les 15 et 16 septembre à Vichy, Alain Rousset affûte ses arguments.

Pourquoi êtes-vous si opposé au conseiller territorial ?

Priver une collectivité de plein exercice d’une élection propre est contraire à notre ­Constitution. La proportionnelle, aujourd’hui, distingue les régions des départements où est appliqué le scrutin majoritaire. Elle correspond aux attentes de nos concitoyens. Le conseiller territorial, lui, est un retour à la préhistoire de la décentralisation, à l’époque où l’établissement public régional était composé d’élus désignés au second degré. C’est une manière pour les départements de nous avaler. Le rond-point et la salle des fêtes vont primer. Les régions ne seront plus qu’un tiroir-caisse. Elles viendront pour boucler des plans de financement, et non pour affirmer une vision comme elles le font actuellement.

Cette réforme, en définitive, repose sur un présupposé erroné : les grandes régions seraient hors-sol. Mais c’est tout le contraire. Nous avons, en Nouvelle-Aquitaine, territorialisé notre action, en désignant des élus à l’échelle des anciens pays. Les transports scolaires à Guéret ne sont pas gérés depuis Bordeaux, mais depuis la Creuse. La puissance de feu de la Nouvelle-Aquitaine a démultiplié nos forces. En 2019, nous avons créé 36 % des emplois industriels en France, alors que nous représentons moins de 10 % de la population. Tout cela, Emmanuel Macron l’ignore… Ce n’est pas très étonnant : il n’a jamais reçu les présidents de région durant tout son premier mandat. Nous avons pourtant, durant toute la crise sanitaire, fait le job pour nous rapprocher de l’Etat et aider les entreprises.

D’où vient, selon vous, cette défiance présidentielle ?

Emmanuel Macron préfère discuter avec 100 présidents de département et 34 000 maires plutôt qu’avec une dizaine de présidents de région. C’est la vieille stratégie jacobine qui consiste à diviser pour mieux régner. L’Etat nous traite comme son sous-traitant à travers ses appels à manifestations d’intérêt. C’est exactement ce que font les grands groupes avec les PME. Il manque, dans le domaine des pouvoirs publics comme dans l’économie, une classe moyenne qui correspond aux ETI , trois fois plus nombreuses en Allemagne que chez nous.

Nous avons raté, en 2012, le virage des banques régionales d’investissement. La BPI accompagne surtout les grands groupes. Il manque toujours aux ETI des fonds propres pour qu’elles ne soient pas rachetées par des fonds de pension. Toute l’épargne remonte à Paris. La centralisation, ce n’est pas la démocratie. ­N’oublions pas le cri du cœur des « gilets jaunes » : « Nous aussi, on existe. »

Comment expliquez-vous que les « gilets jaunes » aient été aussi puissants dans votre département de Gironde et que le mouvement se traduise par deux députés RN élus aux portes de Bordeaux ?

Il y a une forme de colère latente au sein de la population. Les gens du Blayais, dans le nord du département, sont obligés de se lever à 5 heures du matin pour être sur le pont d’Aquitaine avant 6 h 30 et au boulot à 8 heures à Bordeaux. Mais, construire des milliers de logements, parfois dignes des HLM des années 60, comme cela a été fait à ­Bordeaux, n’est pas la solution… Avec le nouveau président (PS) de la métropole de ­Bordeaux, Alain Anziani, nous sommes en train de créer un RER métropolitain. Nous sommes sortis d’une phase où il n’y avait pas de ruissellement. Après le Covid, les villes moyennes ont trouvé toute leur place. Dans la nouvelle région, nous avons aussi constitué notre propre Datar , incarnée notamment par l’économiste ­Olivier Bouba-Olga et dotée d’une grosse ingénierie.

Quelle réforme de la décentralisation préconisez-vous ?

Les régions doivent, pour être dans les standards européens, bénéficier de transferts de compétence dans le domaine de la santé et de l’éducation. Ce n’est pas un hasard si, à la veille du Covid, le Land de Hesse, de population comparable à la Nouvelle-Aquitaine, avait 4 000 lits de réanimation, contre 700 chez nous. Il faut nous transférer les hôpitaux et les agences régionales de santé. De même, dans le domaine de l’éducation, nous devons nous occuper de la carte scolaire, de la gestion complète des établissements, c’est-à-dire notamment du salaire des profs, la définition des programmes et des diplômes restant de compétence nationale.

L’Etat n’a toujours pas décolonisé la province, contrairement au vœu exprimé par Michel Rocard il y a maintenant plus de cinquante ans… Il n’est pas, pour autant, au rendez-vous. Souvent composés de crédits déjà existants, les 30 milliards de France 2030 font pâle figure à côté de 140 milliards de Taïwan sur la seule filière électronique ! Il est temps de choisir entre décentralisation et déconcentration, d’en finir avec la suradministration. Je suis toujours favorable à la suppression des sous-préfets. Il faut en outre revoir la composition du Sénat, en instaurant trois collèges électoraux : un pour les régions, un autre pour les départements et un dernier pour les intercommunalités. Je suis aussi partisan d’un exécutif distinct de l’assemblée locale et responsable devant elle. Mais cela ne pourra se faire qu’une fois que la décentralisation sera approfondie.