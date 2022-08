Nantes Métropole investit 15M€ dans son stade de La Beaujoire

Grands stades

Publié le 30/08/2022

Sur fond de tensions entre les dirigeants de la collectivité et du club, Nantes Métropole a engagé 15M€ HT pour rénover et moderniser l’enceinte de La Beaujoire, exploitée par le FC Nantes. Au cœur de ce chantier, la réfection aussi sensible que délicate, de la pelouse.

A Nantes, le stade de la Beaujoire est devenu, ces dernières années, un enjeu de crispation entre la métropole, propriétaire des lieux, et le Football Club de Nantes (FCN), son exploitant. Ou plus précisément entre Johanna Rolland, la présidente de la collectivité et Waldemar Kita, propriétaire du club, protagonistes du YelloPark, projet de stade mort-né, lancé en septembre 2017 avant d’être arrêté un an et demi plus tard. Mais « entre les services de la métropole et les salariés du club, ça bosse bien », glisse Gaël Angué responsable du sport de haut-niveau à la direction des sports. Illustration : d’importants travaux de modernisation et de réfection sont en cours pour un montant total de 14,5M€ HT, somme financée par la collectivité.

Inauguré en 1984, le stade de La Beaujoire (35 550 places) doit en effet se faire beau pour être en mesure d’accueillir la Coupe du monde de rugby en 2023 puis le tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Achevé à la mi-2023, le chantier principal (6M€) concerne la billetterie avec la création d’un bâtiment principal et de tourniquets au contrôle d’accès électronique. Pour le reste, les deux écrans géants ont été remplacés, un local anti-dopage, un cabinet médical et un studio TV ont été créés, les installations électriques ont été mises aux normes, les infrastructures fibre et wifi, modernisées. En tribune, la jauge visiteurs a été agrandie. Sans oublier la création (2,6M€ HT) de sanitaires publics notamment pour les spectatrices, portant l’ensemble (700) à parité hommes-femmes.

Une eau analysée

Au-delà, le chantier emblématique s’est situé au niveau de la pelouse, la plus ancienne de Ligue 1 puisqu’elle date de 2001. Nantes Métropole a dégagé une enveloppe de 2M€ pour la pose, entre fin mai et début août, d’une nouvelle surface, dite « hybride ». L’occasion d’y glisser une « innovation », comme le présente Aurélie Giraud, de la direction des sports : « nous allons analyser les eaux sortant du terrain ». En pratique, détaille Loïc Paul, dirigeant de Sportingsols, société en charge de ce marché, « nous avons imperméabilisé le fond de forme, c’est-à-dire le sol situé sous le substrat dans lequel pousse le gazon. L’objectif étant que l’eau ne pénètre pas dans le sol et soit récupérée dans des drains puis dirigée vers des cuves extérieures, d’où elle pourra être prélevée pour analyse ». Il s’agit ainsi de mesurer sa qualité et même son débit, avant d’envisager de l’utiliser demain, en circuit fermé, à des fins d’arrosage.

Par ailleurs, si des rampes de luminothérapie apportent chaleur et lumière au gazon, celui-ci est désormais ventilé au petit matin. L’enjeu : « chasser la rosée et limiter les risques d’apparition de champignons », reprend Luc Delatour qui ne souhaite rien laisser au hasard, mais dont les équipes n’ont pas en charge, cette saison, l’entretien du gazon. La mission revient à Nantes Métropole qui sous-traite auprès de Sportingsols pendant un an. « Nous n’avons pas voulu prendre le moindre risque avec cette nouvelle pelouse », conclut Aurélie Giraud. En référence surtout à des problématiques juridiques si elle venait à se dégrader, juste avant la Coupe du monde de rugby.

Un loyer de 450 000€ par an Le FC Nantes jouit du Stade de La Beaujoire-Louis Fonteneau – son nom complet – par la grâce d’une convention d’occupation privative. La redevance est composée d’une part fixé établie à 250 000€ et d’une part variable basée sur le chiffre d’affaires réalisé à l’occasion de manifestations organisées au stade (billetterie, hospitalités…), estimée à 200 000€. Soit un total de 450 000€ par an. Elle a été renouvelée en juillet 2021, pour une durée de seulement deux ans.