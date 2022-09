Le casier judiciaire des élus doit-il être vierge ?

« Le droit à la probité doit évoluer »

Béatrice Guillemont, directrice générale d’Anticor

«Depuis les années 70, une quarantaine de textes ont été publiés pour promouvoir la probité et réduire la corruption dans les mandats électifs. Mais ce système reste imparfait, comme le montre l’abstention aux élections. Exiger un casier judiciaire vierge de certaines infractions pour se porter candidat va dans ce sens.

Les détracteurs avancent souvent que cette proposition serait inconstitutionnelle au motif que, depuis 1999, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a évolué sur le fondement des principes de nécessité et d’individualisation des peines, de sorte que les peines automatiques sont interdites. C’est ce qui a poussé le législateur de 2017 à imposer la peine d’inéligibilité pour des infractions à la probité obligatoire et non automatique, le juge pouvant par décision motivée décider de ne pas la prononcer. Or il ne s’agit pas, en ­l’occurrence, d’une peine au sens de la sanction pénale, mais d’une incapacité ! Le même conseil avait estimé que des citoyens peuvent être privés de leur éligibilité notamment pour une raison d’âge. En 1992, le législateur supprime l’interdiction d’inscription sur les listes électorales des individus condamnés pour certaines infractions. Mais il le fait de sa propre volonté et non d’une obligation issue de la jurisprudence du Conseil !

A Anticor, nous militons pour que cette mesure s’applique aux élections nationales. Nous pensons que les infractions criminelles et à la probité doivent être a minima concernées. Un débat doit avoir lieu pour décider si d’autres infractions sont ajoutées. Le droit à la probité doit évoluer pour endiguer les réélections d’élus condamnés à des peines d’inéligibilité sitôt que leur peine a été exécutée. Dans ces situations, les électeurs eux-mêmes sont en conflit d’intérêts : on vote pour l’élu qui a accru les services au prix d’un lourd endettement de la commune et d’argent détourné, plutôt que pour celui qui va augmenter les impôts pour faire face à cet endettement. »