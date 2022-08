Titres d’identité : les délais d’attente encore loin d’être résorbés

Etat civil

Publié le 30/08/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la une, France

Le plan d’urgence annoncé en mai par le gouvernement a contenu la hausse inédite des délais de prise de rendez-vous lors du pic saisonnier de l’été. Dans de nombreux départements, plusieurs mois d’attente restent cependant encore nécessaires avant de pouvoir déposer une demande en mairie.

Rattrapage post-Covid, nouvelle carte nationale d’identité (CNI)… les délais de prise de rendez-vous en mairie pour obtenir un titre d’identité ont explosé depuis février 2022, conduisant début mai le gouvernement à annoncer un plan d’urgence.

Quatre mois plus tard, on est loin d’un retour à la normale, malgré le déploiement de 400 dispositifs de recueil (DR), permettant de traiter 50 000 demandes supplémentaires par semaine (lorsqu’ils sont utilisés 7 heures par jour, 5 jours par semaine).

Délais toujours plus élevés

Selon RDV 360, qui propose un service de prise de rendez-vous en ligne à plus de 300 communes, les délais sont encore trois fois plus importants que ceux que l’entreprise enregistrait un an plus tôt : ils atteignent 76 jours en août 2022.