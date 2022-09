L’épargne des ménages au service des entreprises de la région

Investissement

Publié le 07/09/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Innovations et Territoires, Régions

Un contrat d’assurance-vie lancé au mois de mai par la région Auvergne - Rhône-Alpes vise à diriger les placements des particuliers vers l’économie du territoire.

Afin de capter une partie de l’épargne des ménages pour le développement économique local, la région Auvergne - Rhône-Alpes a lancé, en mai, un produit financier innovant : un contrat d’assurance-vie qui flèche une partie des investissements sur des entreprises régionales.

Contrairement aux fonds régionaux d’investissement réservés aux investisseurs institutionnels, ce nouveau produit ouvre une porte aux particuliers.

La région est accompagnée de trois partenaires privés : le gestionnaire de ses fonds, Siparex­, le groupe de protection sociale et patrimoniale Apicil­ et ­Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

« Il s’agit d’un contrat multisupport qui équilibre les risques des épargnants, avec 50 % de fonds euros [fonds obligataires au rendement modeste et à la liquidité élevée, ndlr], 20 % de fonds immobiliers comme les sociétés civiles de placement immobilier [relativement sécurisées et au rendement de près de 5 %, ndlr] et 30 % réservés au FCPR, le fonds commun de placement à risque, qui constitue la part la plus risquée », explique Patrick­ ­Morand, directeur de la gestion du patrimoine de ­Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Le FCPR est un véhicule de place­ment à forte rentabilité sur des actifs non cotés présentant parfois un risque de perte en capital élevé.

Entreprises de taille moyenne ou intermédiaire

Cette troisième partie du contrat d’assurance-vie, baptisée « FCPR Préférence région Auvergne - Rhône-Alpes », regroupe un portefeuille d’investissement d’entreprises de la région.

Ni le capital ni la rentabilité de l’investissement ne sont garantis, mais des projections laissent entrevoir des retours sur investissement bien plus élevés que ceux des fonds euros. « Notre seul engagement est de garantir que les fonds ont été affectés à des entreprises régionales », précise ­Stéphanie Pernod­, vice-présidente de la région déléguée à l’économie.

Cette initiative s’intègre dans une stratégie plus large de la région qui, par l’intermédiaire d’Auvergne - Rhône-Alpes Investissement, sa société créée en octobre 2020, répartit les ressources dans des fonds d’investissement. Déjà associés comme investisseurs au fonds d’investissement régional géré par la société Siparex, Apicil et ­Groupama Rhône-Alpes Auvergne se sont retrouvés à plancher sur une commande politique du président de la région, ­Laurent Wauquiez, qui voulait associer les particuliers à sa stratégie d’investissement.

Le FCPR est un fonds de fonds, ce qui signifie que son portefeuille est composé d’autres fonds d’investissement gérés par Siparex. Les entreprises sont de taille moyenne ou intermédiaire et non cotées.

Filières d’excellence

La société de gestion se charge de communiquer régulièrement auprès des investisseurs pour leur assurer que leurs financements sont affectés à des entreprises régionales. « L’idée n’est pas de présenter la totalité de la soixantaine d’entreprises, mais d’en mettre certaines en avant périodiquement », précise ­Alexandre de Sagazan, chargé du FCPR chez Siparex.

Si tous les secteurs peuvent être concernés, priorité à huit filières d’excellence : industrie du futur, BTP, sport montagne et tourisme, numérique, agroalimentaire, énergie, mobilité et santé.

Apicil a construit le produit et va le gérer. Groupama se charge d’en assurer la distribution. Selon Stéphanie­ ­Pernod, « le montage de l’opération a demandé une volonté déterminée des acteurs régionaux afin d’obtenir l’agrément de l’Autorité des marchés financiers sur ce produit innovant ».

La distribution du contrat d’assurance-vie, d’une durée de huit à dix ans et d’une valeur minimale de 6 000 euros, est prévue jusqu’en décembre. Mais « elle pourrait, selon les résultats actuels – un million d’euros distribués par semaine – être bouclée d’ici à la fin octobre », conclut Patrick­ ­Morand. Pour la région, un FCPR 2 pourrait alors être envisagé.

Contact. Direction de l’économie, 04.26.73.47.58.