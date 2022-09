« L’élève en situation de handicap doit être différent comme les autres »

Accueil

La difficile scolarisation des enfants en situation de handicap

Publié le 15/09/2022 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu Education et Vie scolaire, Actu Santé Social

Sociologue, Philippe Mazereau est aussi maître de conférences émérite de l’université de Caen-Normandie. Ses travaux d’orientation socio-historique portent sur les politiques sociales et scolaires liées au handicap et sur les rapports entre éducation spéciale et ordinaire. Il soutient que pour proposer une « vraie » école inclusive, l’offre doit être anticipée et non plus compensée dans l’urgence.

