Le covoiturage comme un service public

Publié le 02/09/2022 • Par Frédéric Ville • dans : actus experts technique, France, Innovations et Territoires

La plateforme internet Ecov met en relation, en temps réel, conducteurs et passagers sur une ligne de covoiturage. L'objectif des collectivités qui l'utilisent est de faire advenir un transport cadencé économiquement viable en secteur périurbain ou rural.

Start-up de l’économie sociale et solidaire fondée en 2014 et employant 80 salariés, Ecov a déployé 25 réseaux, soit 50 lignes, de covoiturage en zone périurbaine ou rurale : de Bourgoin-Jallieu­ à Lyon, dans l’agglomération grenobloise (avec des voies réservées), la périphérie de ­Chambéry, entre des communes de l’agglo­mération rennaise, etc.

Après des débuts au ministère de l’Ecologie et à la région Ile-de-France, Thomas Matagne, fondateur d’Ecov, s’interrogeait : « Les transports publics en zone dense, réguliers et rentables, permettent le report modal, mais que faire en zone peu dense ? »

Ecov s’inspire du stop (le conducteur conduit comme d’habitude et prend des passagers), des transports en commun (points du territoire constituant une ligne de covoiturage) et du covoiturage (rabattage à pied, en vélo, en transport collectif…).

Le passager se rend donc à un arrêt de covoiturage matérialisé par un abri voyageur. Il fait une demande par smartphone (sur la plateforme Ecov), SMS ou appel à Ecov. Il attend 15 à 20 minutes au maximum. Le conducteur s’arrête, on échange un code pour sécuriser et partager les frais.

De son côté, avant de démarrer, le conducteur lance l’application, indique sa disponibilité et les arrêts de la ligne desservis. Il recevra, si un usager est sur la ligne, une notification visuelle et sonore sur son smartphone, et un panneau lumineux situé avant l’arrêt l’en informera. Si aucun conducteur n’est disponible, Ecov envoie un taxi au passager.

Avant la mise en place du dispositif, Ecov, à la demande d’une collectivité, étudie le territoire et les lignes possibles, à partir des données de l’Insee ou de trafic et des smartphones connectés, en complément de l’offre de transport éventuelle.

S’il y a un potentiel, la collectivité lance un appel d’offres et déploie la ligne. Ecov assiste alors le maître d’ouvrage : obtention des autorisations de voirie, achat et pose de matériel urbain classique et connecté qui rend la ligne visible, fourniture du logiciel, communication, suivi technique des réseaux.

La collectivité peut inciter le conducteur prêt à intégrer le système en lui versant de 50 centimes ou 1 euro. Ensuite, il reçoit environ 0,10 euro par kilomètre. Pour le passager, c’est souvent gratuit, la collectivité payant à sa place.

Qu’en est-il de l’efficacité ? Sur la ligne reliant Bourgoin-Jallieu à Lyon, longue de 30 kilomètres, lancée début 2019, « on a compté 1 700 passagers en mars 2022, soit 5 % de part modale, trois à quatre minutes d’attente en moyenne par passager et moins de dix minutes pour plus de 90 %, affirme ­Thomas ­Matagne. Certains passent définitivement de conducteurs à passagers.

In fine, ce dispositif coûte cinq à dix fois moins cher qu’une ligne de bus et le coût à la personne transportée s’élève à moins de 50 centimes par kilomètre, comparable à celui d’un transport en commun en zone dense ».

Contact. Harald Conde Piquer, responsable du développement, monprojet@ecov.fr