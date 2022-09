Pour les associations, l’école inclusive reste un voeu pieu

Scolarisation des enfants handicapés

Publié le 08/09/2022 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social

This image is Copyright of Dean Hindmarch

Les associations de défense des droits des enfants en situation de handicap dressent un bilan sévère de l’action gouvernementale. L’école dite « inclusive » est loin de l’être, alors que tous les outils existent pour une application concrète.

Le constat est sans appel : « Notre sentiment, à l’heure actuelle, c’est que nous allons droit dans le mur », lance Bénédicte Kail, conseillère nationale éducation et famille à l’APF France handicap. Et d’expliquer : « Tout le système doit être transformé, mais comme il n’est pas remis en question, rien ne se passe. Les pouvoirs publics répondent aux besoins de compensation et de non-accessibilité en misant sur les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), qui offrent désormais un accompagnement mutualisé et non individualisé. »

Si la question de l’école inclusive a été « plutôt bien abordée dans le cadre de la dernière mandature avec Sophie Cluzel, alors secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, qui en a fait une priorité, aujourd’hui, nous regrettons ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Santé Social, Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite