En finir avec les nuisances sonores au travail

Prévention des risques

Publié le 31/08/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Travailler au milieu du bruit est un problème fréquent dans les collectivités, emportant des effets délétères sur la santé des agents. Il est pourtant possible de réduire les nuisances sonores en engageant des actions communes de prévention.

Chiffres-clés 67 % des actifs français se disent dérangés par le bruit sur leur lieu de travail, selon un sondage réalisé pour l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. (Source : dossier « Bruit », Institut national recherche et sécurité.

Plus de 40 % des territoriaux sont exposés à des nuisances sonores, dont 20 % à des niveaux de décibels supérieurs aux seuils réglementaires et, parmi ces derniers, près de 5 % plus de dix heures par semaine, selon l’enquête Sumer de 2017 sur les risques professionnels. Même s’ils sont inférieurs à ces seuils, les bruits restent « gênants » « au moins dix heures par semaine » pour près de 9 % des agents, y lit-on. En dépit de cet état des lieux inquiétant, « très peu de collectivités mènent des démarches de prévention du bruit et, quand elles le font, elles se limitent au volet réglementaire [décibels supérieurs aux seuils autorisés plus de dix heures par semaine, ndlr] », déplore David Filippi, responsable d’unité « risques professionnels » du Fonds national de prévention de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.

« Ce risque est sous-estimé et, de fait, très peu évalué, alors qu’il devrait l’être dans le document unique d’évaluation des risques professionnels », regrette aussi Marie-Hélène Bridoux, directrice du pôle « prévention » du CDG de l’Oise (100 collectivités affiliées, 10 300 agents suivis. Lire aussi ci-dessous). Pourtant, ses effets nocifs ont été démontrés. Travailler dans le fracas des machines ou le brouhaha fluctuant d’un espace d’accueil gêne la concentration et suscite de la fatigue, du stress. A la longue, cela peut altérer la santé, physique ou mentale, et retentir sur la qualité du travail, soulignent les experts. Quant aux bruits intenses et fréquents, ils peuvent déclencher des acouphènes, des bourdonnements et réduire la qualité de l’audition.

Equipements de protection auditifs

Dans les services techniques, de la menuiserie aux travaux sur la voirie en passant par l’entretien des espaces verts, le dépassement des seuils réglementaires est si fréquent que le port d’équipements de protection auditifs individuels s’est répandu.Mais il arrive que ce risque ne soit pas anticipé.

Après le démontage d’un chapiteau, « des agents devaient porter la structure métallique dans un camion, une opération très bruyante pendant plus de quinze minutes avec, en continu, des pics jusqu’à 120 décibels, bien au-delà des seuils autorisés », raconte Bianca Buzzichelli, conseillère en prévention du CDG du Tarn (401 collectivités affiliées, 5 162 agents suivis). Un autre jour, c’est dans un abattoir que sa collègue Christel Guibert, intervenue pour la prévention des troubles musculosquelettiques, a utilisé son sonomètre, un agent s’étant plaint du bruit. « Il était plus fort que ce que pensait l’employeur », se souvient-elle. Mais les agents manifestent parfois des réticences à porter des protections auditives, même si le service de prévention le préconise. « Ils ont besoin de percevoir les sons qui les alertent sur des dysfonctionnements ou des dangers au travail », observe Bianca Buzzichelli. Même chose s’ils ont besoin de se parler souvent. Aussi, les casques antibruit et autres mesures individuelles ne suffisent pas. Surtout, « la priorité est toujours la prévention collective, en visant la suppression ou la diminution des risques professionnels », souligne-t-elle.

Choix des outils pour moins de décibels

Dans le cas de matériels en métal, « on peut les empêcher de résonner en utilisant des bâches », suggère la conseillère en prévention. Si des machines sont très sonores, il est recommandé, dans la mesure du possible, de les placer dans un coffrage ou d’installer, à proximité, une cabine où les techniciens peuvent s’isoler. Mais, selon les experts, le meilleur moyen de prévention consiste, dès l’achat des machines ou véhicules, à privilégier ce qui émet le moins de décibels. Ainsi, pour l’entretien des espaces verts, le choix d’outils électriques permet d’éviter des moteurs thermiques très sonores, selon l’­ INRS .

Normes acoustiques

De même, il s’agit d’insonoriser les locaux dès leur conception. Compiègne (800 agents, 40 600 hab.) s’est engagée dans cette démarche après avoir testé dans des cantines bruyantes plusieurs dispositifs (dalles et baffles acoustiques aux murs et au plafond, embouts plastiques sur les pieds des chaises et tables…), « avec des résultats probants », d’après Nicolas Leday, adjoint au maire de Compiègne, chargé du patrimoine.

« Nous avons introduit des normes acoustiques pour les nouveaux bâtiments scolaires de manière à réduire d’un quart le bruit par rapport aux normes habituelles », détaille-t-il. A la clé, des faux plafonds, des murs et des revêtements de sol qui ont l’avantage d’absorber les sons. L’amélioration de l’acoustique a des effets positifs sur les comportements, comme l’a montré une étude réalisée dans les crèches, sous l’égide du Conseil national du bruit. Dans une ambiance bruyante, les enfants se montrent plus nerveux, agités, voire plus agressifs et, à l’inverse, plus calmes dans un climat feutré, où la réverbération des sons est faible.

Pour que le bruit ne soit pas ressenti comme une nuisance, « il est également nécessaire d’agir sur l’organisation du travail », note Jennifer Bindler, responsable du service « conseil en organisation et santé au travail » du CDG du Haut-Rhin (553 collectivités affiliées, 7 885 agents suivis). En particulier dans les espaces collectifs, où le bruit des voix est quasi permanent. Par exemple, dans un bureau partagé par deux ou trois personnes, « il faut que les agents aient une activité similaire et compatible, comme dans la culture : fréquents échanges téléphoniques, etc. » indique Jennifer Bindler.

Dans une classe de maternelle, comme dans un open space, il peut être utile de placer un petit feu de signalisation avec des smileys. Il devient orange et triste quand le bruit monte, puis rouge et très triste lorsqu’il dépasse la limite. Un outil de régulation ­collectif.

« Des pertes d’audition peuvent survenir » Nicolas Trompette, acousticien à l’ INRS « Le bruit, c’est une sensation auditive désagréable, gênante. Au travail, des salariés sont exposés à des niveaux dangereux, qui sont susceptibles de détériorer l’audition ; d’autres, à des doses quotidiennes de bruit dont l’accumu­lation entraîne de la fatigue, du stress, une perte de sommeil. Les effets sont insidieux, car le cerveau compense. Des pertes d’audition peuvent survenir au bout d’un certain temps, parfois dix à vingt ans après. Pour aboutir à un confort acoustique, élément important de la qualité de vie au travail, il faut d’abord repérer les situations à risque, procéder à des mesures du bruit, observer les personnes au travail et, ensuite, chercher des initiatives collectives qui permettront de réduire ou d’éliminer les bruits. Dans une crèche, on peut installer des faux plafonds et des baffles acoustiques ou, dans une cantine, des panneaux de séparation entre les tables. Quand une activité reste bruyante, il faut prévoir des bouchons d’oreilles sur mesure qui protègent des sons les plus forts tout en permettant d’échanger avec d’autres personnes. »

Le plus souvent inférieur aux seuils réglementaires, le bruit est perçu comme une nuisance par les Atsem , selon le centre de gestion du Haut-Rhin, qui a publié un « Guide de prévention des risques professionnels des Atsem ». L’une des solutions est de poser des matériaux isolants pour réduire les chocs et les résonances. Mais la démarche consiste surtout à engager les agents dans l’analyse des « situations à problèmes » et la recherche de solutions, par exemple pour l’accueil périscolaire du matin, où le bruit constant est déjà une source de stress et de fatigue. Le fait d’impliquer parents et enfants dès leur arrivée dans les lieux, d’organiser un jeu où ils sont autonomes, a permis un accueil plus calme. En partenariat avec des associations, des écoles ont fait du « bruit » un objet pédagogique et ludique : les enfants découvrent d’où viennent les sons, comment les mesurer, quels sont leurs effets…