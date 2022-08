Le Lot-et-Garonne accueille le premier Center Parcs ouvert depuis sept ans

Territoires et filières

Conseil départemental, conseil régional et communauté de communes ont défendu avec pugnacité un projet de village-vacances, qui a ouvert ses portes juste avant l'été. Une première pour le groupe PVCP après son échec retentissant à Roybon. Récit d'une réussite conditionnée aux efforts de toutes les parties prenantes.

Inauguré le 23 mai 2022, le Center Parcs des Landes de Gascogne implanté à Beauziac (Lot-et-Garonne) est le dernier-né de cette marque de villages vacances portée par Pierre & Vacances, et surtout… le premier ouvert en France depuis sep ans. Alors même que plusieurs projets du même acabit ont dû être abandonnés, c’est avec succès que le territoire landais a conduit ce chantier.

Volonté politique

La ténacité de l’ancien président du conseil départemental du Lot-et-Garonne Pierre Camani ainsi que de l’ancien conseiller départemental et toujours président de la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne (27 communes, 12 400 hab.) Raymond Girardi n’y est sans doute pas étrangère. Recette du succès : communauté de communes, conseil départemental et conseil régional Nouvelle Aquitaine ont su œuvrer de concert pour faire aboutir ce projet porté pendant près de dix ans.

Dans le cadre d’un partenariat public-privé avec Pierre & Vacances, les trois collectivités se sont engagées dans une société d’économie mixte (SEM), à hauteur de 10,46 millions d’euros à la fois pour le conseil départemental et le conseil régional, et 1,6 million d’euros pour la communauté de communes. La Caisse des dépôts (CDC) a, elle, mis au pot 5,2 millions d’euros et Pierre & Vacances investi 750 000 euros dans le capital. « La SEM loue la gestion du village à Pierre & Vacances, qui lui verse chaque année un fermage remboursant les investissements des collectivités. Un remboursement qui s’échelonne sur vingt-deux ans, au bout desquels les collectivités resteront propriétaires du site », résume Raymond Girardi. Environ 3 millions d’euros ont par ailleurs été investis pour raccorder le Center Parcs aux réseaux routier, d’eau potable, de fibre, d’assainissement…

« Dans la réussite de ce projet, se sont combinées une part de chance (Pierre & Vacances était en réflexion sur des projets plus petits de 400 cottages contre 800 habituellement), une part d’humain (à travers l’investissement de Raymond Girardi et Pierre Camani et une bonne entente avec Pierre & Vacances) et une part d’histoire locale (le territoire est petit, et les prises de décisions sont rapides) », résume Jean-Luc Giordana, directeur général adjoint du conseil départemental de Lot-et-Garonne, chargé notamment du développement touristique.

Concertations

Raymond Girardi n’a en tout cas pas ménagé ses efforts. « Il n’y a pas de recette miracle pour réussir un tel projet, car chaque territoire a son histoire, sa culture et son mode de vie. Avec le conseil départemental, nous avons arrêté une méthode : faire de tous les acteurs du territoire des partenaires du projet », souligne Raymond Girardi. Et de raconter comment les 27 maires de la communauté de communes lui ont emboîté le pas, comment l’association de chasse a été consultée puisque le projet a détruit une partie de la forêt ou encore comment il a demandé à l’association environnementale locale Senpalog de mener l’étude sur les impacts environnementaux du projet afin de faire des propositions de compensations de reboisement exigeantes.

« Il a fallu écouter les habitants et les acteurs locaux, convaincre, tranquilliser et faire participer. Il n’y a pas eu une semaine sans une question à résoudre ou une difficulté à laquelle trouver une solution », note Raymond Girardi. Et de poursuivre : « Ici, on n’aime pas trop se faire dicter ce que l’on doit faire et les zadistes venus s’opposer au projet n’ont pas trouvé de soutien ancré localement. »

L’élu reconnaît aussi la bonne volonté de Pierre & Vacances, qui a accepté l’idée d’un projet plus modeste qu’à l’accoutumée, ainsi que celle de s’inspirer de l’architecture des séchoirs à tabac traditionnels pour construire la structure aquatique ou encore l’installation d’une chaufferie bois.

Marchés et incitation à sortir du parc

« Nous avons aussi obtenu la tenue les mardis et samedis d’un marché de producteurs locaux au cœur du village vacances, ainsi que l’implantation d’un point d’information, géré à la fois par le conseil départemental et la communauté de communes, afin de drainer les touristes sur le territoire quand le modèle économique des Center Parcs mise habituellement sur la consommation à l’intérieur du village vacances », indique de son côté Jean-Luc Giordana.

Car les retombées économiques sont un argument de poids dans l’engagement des collectivités territoriales. En tablant sur 15 % des séjours passés à l’extérieur du Center Parcs, les élus locaux misent sur des retombées de 4 à 5 millions d’euros par an sur le territoire.

« Quelque 300 à 500 personnes ont déjà travaillé sur le chantier de construction, et nous avions demandé à ce que 75 % des 180 millions d’euros de travaux réalisés bénéficient aux entreprises locales, ce qui a été respecté », relève Jean-Luc Giordana. Depuis l’ouverture, 330 ETP ont par ailleurs été créés sur le territoire. Dans un territoire où l’emploi ne manquait pas grâce à l’industrie du bois, certains sont venus d’ailleurs… et il faut désormais les loger. Le dossier est d’ailleurs sur la table des collectivités.