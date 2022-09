Accueil

« En milieu rural, la coopération est la vraie question, avec ou sans interco »

Publié le 09/09/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Jean-Luc Pouts (g) et Jean-Michel Tobelem (d)

Jean-Luc Pouts et Jean-Michel Tobelem ont cosigné le guide Culture et développement rural. Ils y décryptent une trentaine d’expériences et montrent combien, dans les campagnes, l'approche de la culture est spécifique et passe même parfois par des détours. Rencontre avec les deux experts des politiques culturelles.

