Les finances publiques locales sous le prisme des Jeux olympiques et paralympiques 2024

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 constituent un événement sportif de forte magnitude, propice au rayonnement de l'ensemble du territoire national. Dès 2017, date à laquelle la candidature française a été agréée par le CIO, deux principes structurants ont été réaffirmés par les pouvoirs publics : d'une part, ces Jeux ont vocation à être les Jeux de toute la France ; d'autre part, les Jeux financent les Jeux, autrement dit ils ne peuvent se départir d'une approche marquée par la sobriété budgétaire. À deux ans du lancement officiel de cette compétition historique, les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales sont adossées à une architecture de gouvernance et de financement clarifiée. Pour les finances publiques locales, l'enjeu est, à tout le moins, double : contenir le risque de surcoûts associé à l'organisation des Jeux, tout en bénéficiant autant que possible des externalités positives durables qu'un tel événement peut apporter.

