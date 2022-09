[Fiche finance] Fiscalité et concours de l’État

Comprendre la TICPE (2) : caractéristiques, objectifs et enjeux

Publié le 12/09/2022 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

Dans un contexte où les marchés de l'énergie sont à leur plus haut niveau depuis trente ans sous l'effet conjugué de la reprise économique après le Covid-19 et de la guerre en Ukraine, préserver le pouvoir d'achat des Français et garantir la mobilité sur tout le territoire devient une nécessité.

