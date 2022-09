Pourquoi et comment se comparer ? Petit guide du parangonnage

[Fiche finance] CONTRÔLE DE GESTION

Se comparer permet à la collectivité de se situer au sein de la politique publique analysée, de mesurer les marges de progrès dont elle dispose en la matière, d'identifier les bonnes pratiques, de les transposer en son sein. Parce que ces bonnes pratiques sont déjà mises en œuvre au sein d'autres collectivités soumises aux mêmes contraintes, elles disposent d'une réelle crédibilité auprès des équipes opérationnelles, ce qui en facilite grandement la mise en œuvre.

Pourquoi se comparer ?

Dans le contexte de contraintes financières croissantes, toute collectivité territoriale cherche à améliorer l’efficacité de ses dépenses. La première difficulté rencontrée sur le chemin de la performance est de répondre à la question par où commencer ?

Pour se situer et s’améliorer

Se comparer en engageant une démarche de parangonnage (1) permet de répondre à la question : ma collectivité est-elle performante dans la mise en œuvre de cette politique publique et qui plus est de mesurer l’amplitude des améliorations raisonnablement atteignables ?

Bien entendu en la matière, on ne se contentera pas d’être plus ou moins près de la moyenne, nos concitoyens méritent le meilleur service public possible, il faut donc chercher à être dans le peloton de tête. En tout état de cause, le plus important en la matière est d’être sur le chemin de l’amélioration permanente.

Parce que cela facilite le changement

La démarche de parangonnage implique d’associer les équipes opérationnelles tout son long durant. Les pistes de progrès qui seront identifiées seront issues de pratiques rencontrées au sein d’autres collectivités soumises aux mêmes contraintes que la vôtre et sont donc réalisables. Enfin, un dialogue naturel devrait s’installer entre professionnels d’un même métier. Pour ces raisons, la démarche facilite grandement la mise en œuvre effective des pistes d’amélioration identifiées.

Parce que cela touche au cœur du processus de production

Nous l’avons vu précédemment (fiche n° 197/C), la productivité peut être décomposée en une combinaison de facteur capital et de facteur travail.

Le premier volet atteint assez vite les limites de ses capacités d’amélioration une fois les technologies de pointe adoptées, le second peut se décomposer à nouveau entre l’effet de l’intensité du travail, l’adéquation des compétences maîtrisées en regard de celles nécessaires, l’implication au travail et la qualité du management. Ces trois derniers éléments sont généralement révélés par les pistes d’amélioration mises à jour par le processus de parangonnage, tout simplement parce que ce sont les leviers les plus puissants.

Comment se comparer ?

Neuf étapes peuvent être identifiées dans ce processus. À chacune d’entre elles, il est indispensable d’associer les services opérationnels. Réciproquement, les services opérationnels gagneront grandement à être accompagnés par le contrôle de gestion.

Qualifier le service (de quoi parlons-nous ?)

Chaque mission de service public dispose de caractéristiques techniques, d’une façon d’être mise en œuvre et d’un niveau de qualité qui la différencie. Par exemple en matière de restauration collective, on distinguera la production des repas sur place, de la production en unité centrale ainsi que la restauration en maternelle et primaire qui implique la présence d’animateurs de celle en secondaire qui n’en implique pas. Pour comparer des équipements, on tiendra compte des horaires d’ouverture, etc. Ces éléments à la fois techniques et qualitatifs sont essentiels pour pouvoir comparer les services.

Certaines caractéristiques conduisent à exclure des résultats de l’échantillon (par exemple le respect de normes particulièrement contraignantes), d’autres impliquent seulement de tempérer le jugement pour tenir compte de niveaux de qualité différents.

En tout état de cause, cette étape préalable est essentielle et ne peut se faire sans les services opérationnels. Les caractéristiques techniques du process détermineront l’unité d’œuvre servant de comparaison. Par exemple, pour la restauration collective, on comparera le coût d’un repas unitaire, pour les piscines le coût d’un mètre carré de bassin.

Certaines unités d’œuvre sont généralement admises, d’autres peuvent comporter des biais qu’il convient d’identifier.

Décomposer le processus en quatre ou cinq postes de coûts

L’objectif est d’identifier les principaux postes de coûts, sans descendre dans un niveau de détail qui rebuterait les collègues sollicités pour répondre au questionnaire. Il est conseillé d’identifier systématiquement le poids des dépenses de personnel qui constituent généralement le premier poste de dépenses.

Ensuite le découpage dépend des caractéristiques techniques de l’objet étudié. Par exemple pour la construction d’un lycée, seront identifiés les postes suivants : le terrain, la viabilisation, les fondations, le gros œuvre, le second œuvre, les AMO, les assurances et les diverses prestations annexes.

Pour un repas en restauration collective (en production locale) : la matière première, le personnel de production et de service, l’amortissement des bâtiments, l’amortissement des équipements, les fluides.

Effectuer le calcul pour sa collectivité

L’étape suivante consiste à effectuer le calcul pour sa propre collectivité. Certains postes peuvent être difficiles, voire impossibles à identifier, ils seront remplacés par des coûts standards ou par le fruit de sondages. Par exemple pour les fluides de la restauration scolaire, on prendra la mesure dans quelques établissements et on appliquera le taux de charge constaté à l’ensemble des établissements.

Dans ce cas il conviendra de préciser le recours à cette méthode. Deux postes doivent faire l’objet d’une attention soutenue : les dépenses de personnel et le nombre d’unités d’œuvre servant à déterminer la production totale et donc les coûts unitaires.

Diffuser les résultats et solliciter les autres collectivités

Pour se comparer, il faut disposer d’un référentiel. Soit celui-ci existe déjà, c’est rarement le cas, mais il en existe. Par exemple, les études aussi excellentes que trop peu nombreuses de l’OFGL (2), les données échangées au sein de l’Afigese – le réseau des financiers, gestionnaires, évaluateurs, manageurs des collectivités territoriales – ou du réseau des contrôleurs de gestion des départements.

La Gazette des communes propose également un référentiel avec son baromètre des coûts.

Malheureusement, ces données préexistantes sont trop rares et bien souvent il faudra construire son propre référentiel.

Pour obtenir des réponses des autres collectivités, la première étape est de diffuser les résultats de la sienne et de solliciter une réponse en retour.

N’hésitez pas à solliciter un grand nombre de collègues, le taux de réponse est souvent de 10 % ou moins. Si possible, visez des personnes identifiées et que vous connaissez au sein de la collectivité, d’où l’importance des réseaux. Expliquez la démarche, la méthode, garantissez l’anonymat des réponses. N’hésitez pas à relancer plusieurs fois pour obtenir des réponses.

Analyser la crédibilité des résultats

Une fois les données des autres collectivités récupérées, il est nécessaire de vérifier la cohérence des champs étudiés et des méthodes de calcul. Les écarts les plus importants sont souvent le signe d’une approche différente. En particulier, on vérifiera que les dépenses de personnel comprennent bien les mêmes équipes.

Identifier les bonnes pratiques

Une fois les résultats stabilisés, on peut identifier les collectivités présentant les meilleurs résultats et disposant des meilleures pratiques. Des échanges peuvent commencer avec les collègues concernés, en associant les services opérationnels autant que faire se peut.

Cette analyse des bonnes pratiques gagnera à se faire si possible lors d’une visite sur place.

Effectuer un retour anonymisé vers les collectivités ayant répondu au questionnaire

Une fois les résultats stabilisés, compilez-les au sein d’un document synthétique sur lequel les collectivités sont anonymes. Le respect de cette étape favorise grandement la participation des collectivités sollicitées à une prochaine analyse.

Le document ainsi réalisé peut servir à la diffusion des résultats au sein de la collectivité.

Réaliser un plan de transposition

Les bonnes pratiques identifiées au sein des autres collectivités ne sont pas toutes immédiatement transposables. Réalisez un plan d’amélioration du service sur une période de trois ans peut constituer une première étape du processus d’amélioration.

Veiller à son exécution

Le meilleur plan d’amélioration est celui qui est effectivement mis en œuvre. Il appartient au responsable du service opérationnel de mettre en œuvre les mesures identifiées, le contrôle de gestion peut l’accompagner, notamment à l’aide d’indicateurs de performance et de la méthode projet.

En résumé, pour s’améliorer, comme le disait Sun Tzu, il faut à la fois se connaître et connaître les autres : « Qui connaît l’autre et se connaît, en cent combats ne sera point défait ; qui ne connaît l’autre mais se connaît, sera vainqueur une fois sur deux ; qui ne connaît pas plus l’autre qu’il ne se connaît sera toujours défait. »

