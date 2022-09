Violences sexistes et sexuelles chez les sapeurs-pompiers : une prévention encore balbutiante

Sécurité civile

Publié le 14/09/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Régulièrement pointé du doigt pour des affaires de violences sexistes et sexuelles, le monde de la sécurité civile commence à mettre en place des actions de prévention. Mais un long chemin reste encore à parcourir sur ces questions.

Dans son édition du 19 mars 2022, le magazine Marianne recensait pas moins de 38 affaires de violences sexuelles, jugées entre 2010 et 2020 en France, dans le milieu des sapeurs-pompiers. L’une des plus médiatisées, l’affaire Julie (prénom d’emprunt d’une adolescente qui accuse 22 pompiers de l’avoir violée entre 2008 et 2010, alors qu’elle était âgée de 13 à 15 ans) a été l’occasion pour la CGT de mettre les pieds dans le plat en publiant, en février 2021, un communiqué dénonçant « les prédateurs et les violences sexistes de la corporation ».

Animateur du collectif CGT des agents des SDIS, Sébastien Delavoux n’hésite pas à parler de « culture du viol » dans ce milieu aux codes masculins et machistes encore très ancrés. Pour aider à la prise de conscience du phénomène, le ...