La sécheresse révèle une gestion délicate des barrages

La sécheresse montre que la gestion des barrages n’est pas toujours aisée : transmission des données, télégestion peu développée, incertitudes des effets des lâchers d’eau rendant difficiles les prévisions...

Quel avenir pour les barrages ?

Pour affiner la précision du soutien d’étiage et les lâchers d’eau en période de sécheresse, il faut aux barrages des données (hauteurs d’eau, débits entrants ou sortants…) collectées par les piézomètres et sondes des réseaux Dreal, et transmises automatiquement quasiment partout aux systèmes informatiques. « L’avenir, c’est le satellite : nous avons expérimenté cette année la collecte des débits et hauteurs d’eau deux fois par jour, par analyse d’images satellite. On fait le bilan », précise Guillaume Choisy, directeur de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Côté prélèvement, en matière d’irrigation, si presque tous les agriculteurs sont équipés de compteurs communicants sur le bassin Adour-Garonne par exemple, ce n’est pas le cas sur de plus petits bassins comme au barrage de La Touche Poupard (Deux-Sèvres).

Données précises à 10 %

Côté fiabilité des données, à l’Etablissement public Loire (EPL), on évoque « une précision de l’ordre de 10 %, mais des valeurs moins exactes lors de débits rarement observés comme début août, selon Emmanuel Lehmann, chef du service barrages à l’EPL. Toutefois, l’analyse quotidienne des données météo et des niveaux d’eau nous permet de donner chaque jour des consignes de soutien d’étiage aux barrages, destinées à respecter l’objectif de soutien d’étiage fixé à Gien ». A la Touche Poupard, on déplore des sous-estimations ponctuelles de débits sur la station de la Tiffardière : conversions hauteurs donnant des écarts de 400 l/s invitant à augmenter inutilement le soutien d’étiage.

La télégestion est encore peu pratiquée. Pour les grands lâchers (vannes de garde, de fond et évacuateurs), les manœuvres se font exclusivement sur sites, par sécurité (surveillance des embâcles, objets divers, poissons…)… et par cybersécurité. Certes, « la télégestion aurait permis lors des pluies des 13 et14 août (coup d’eau de 18 m3/s) d’ajuster plus rapidement le lâcher de 10 m3/s à l’aval de Naussac (ndlr : sur l’Allier)…, selon Emmanuel Lehmann. Mais en cas de précipitations importantes, le service barrages adapte parfois ses consignes ». Sur les barrages en Côtes d’Armor, seuls les débits réservés sont manoeuvrables à distance (vanne « jet creux »), car peu importants, donc sans risques pour la sécurité.

Lâchers incertains à 15 %

Sur de grands bassins, la sécheresse a pu montrer des incertitudes plus aigues sur les effets des lâchers (de l’ordre de 15 % sur la Loire). « Le temps de propagation des lâchers à Villerest et à Naussac jusqu’à Gien est respectivement de 4 à 5 jours et de 6 à 8 jours », note ainsi Emmanuel Lehmann. Il y a aussi incertitude sur les mesures calculées : « On déduit d’après les débits, des hauteurs d’eau, mais certains débits n’ayant jamais été observés, on ne peut prévoir les hauteurs d’eau engendrées », poursuit Emmanuel Lehmann. En Adour-Garonne toutefois, l’Agence de l’eau estime que les sécheresses de 2003 et 2019 sont comparables à 2022, ce qui optimise les lâchers actuels sous la houlette de l’EPTB Garonne et du préfet de bassin.

Les prévisions de l’effet des lâchers dépendent aussi des débits prélevés à l’aval : « Les prélèvements agricoles ne sont pas lisses et les relevés des compteurs ne nous remontent qu’une semaine après », note Pierre Nicol, directeur de la SPL Touche Poupard. Le comportement anormal de certains préleveurs peut annuler l’effet des lâchers… « Inversement, les seuils d’alerte par la limitation des prélèvements amenée, ou les orages estivaux, peuvent augmenter soudainement le débit naturel, ce qui rend moins nécessaire les lâchers. Mais tout cela est difficile à prévoir à l’échelle d’un grand cours d’eau », note Emmanuel Lehmann. En revanche, pour de petits fleuves côtiers, les connaissances empiriques étaient suffisantes pour évaluer les effets des lâchers, comme en Côtes d’Armor.

Enfin, l’amélioration de la prévision des débits d’étiage « permettra d’anticiper : communiquer au grand public, gérer les échanges d’eau, prendre des mesures avant la crise. Cela requiert de la connaissance en hydrogéologie de socle et en météorologie. », conclut Yann Cauet, directeur du SDAEP 22.