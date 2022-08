Un guide pour réussir toutes les étapes du recrutement

DOCument utile

La nouvelle édition 2022 du guide du recrutement à destination des collectivités de petite couronne intègre les références au Code général de la Fonction publique ainsi que des mises à jour liées aux enjeux actuels des pratiques. Objectifs : rappeler les étapes cruciales, proposer des outils, aider à les défis de l'attractivité de la FPT.

« Le principe d’égal accès aux emplois publics, constitutionnel, fondamental, nécessite que les collectivités territoriales appliquent un processus de recrutement exigeant, empreint de transparence, d’équité et d‘objectivité », écrit le président du CIG petite couronne Jacques Alain Bénisti, par ailleurs maire de Villiers-sur-Marne, en préambule de la nouvelle édition du guide du recrutement, publiée le 28 juillet.

Ce guide a pour objectif de « rappeler les différentes étapes qui permettent de parvenir à des recrutements réussis, adaptés aux besoins des collectivités, en vue de rendre un service public de proximité efficace ». Il s’attache à détailler la procédure de recrutement (identification du besoin, fiche de poste, a déclaration de vacance d’emploi et la rédaction de l’annonce – avec un focus sur les principes régissant le recrutement : égalité et non discrimination -, la présélection des candidatures et les logiciels d’aide, les entretiens de recrutement, notamment ceux qui se réalisent à distance…). Une partie s’attarde sur le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels.

Le guide développe aussi les modalités réglementaires de recrutement dans la fonction publique territoriale (modalités pour les fonctionnaires, pour les agents contractuels et le recrutement sur contrat de droit privé). Le cas des personnes en situation de handicap fait l’objet d’un développement particulier.

Jacques Alain Bénisti alerte : « Fin 2019, un fonctionnaire sur 4 a plus de 55 ans en petite couronne. La décennie 2020 va donc connaître un important renouvellement des effectifs des collectivités territoriales. »