Comment redonner vie aux rivières

Biodiversité

Publié le 29/08/2022 • Par Isabelle Verbaere • dans : France

L’augmentation des débits imposée par la loi sur l’eau de 2006 et les progrès de l’assainissement sont à l’origine d’une amélioration sensible de la qualité de l’eau des rivières. Mais les résultats sont un peu plus mitigés sur la biodiversité. Décorseter les rivières en supprimant les digues, recréer des méandres, restaurer les connexions avec les bras morts… les retours d’expérience des projets reposant sur ce type de travaux révèlent un impact très positif sur la biodiversité. Avec la hausse des températures et la réduction de la pluviométrie en été, dues au réchauffement climatique, les débits d’étiage des cours d’eau devraient baisser. L’irrigation des grandes cultures céréalières, comme le maïs, ne paraît plus tenable.

Chiffres-clés 62,9% des masses d'eau de surface, rivières, lacs et étangs, sont évaluées en bon état chimique en 2015. Cette proportion était de 43,1% en 2009. Les analyses portent sur 41 substances.

des masses d'eau de surface, rivières, lacs et étangs, sont évaluées en bon état chimique en 2015. Cette proportion était de 43,1% en 2009. Les analyses portent sur 41 substances. 44,3% des cours d'eau sont évalués en bon état écologique en 2015. Contre 42,4% en 2009. Les effets des mesures prises en faveur de la faune et de la flore se concrétisent à long terme.

des cours d'eau sont évalués en bon état écologique en 2015. Contre 42,4% en 2009. Les effets des mesures prises en faveur de la faune et de la flore se concrétisent à long terme. 15,5 Milliards d'euros de subventions ont été versés par les agences de l'eau, dans le cadre du 10e programme d'actions pour la protection et la restauration des milieux aquatiques 2013-2018 (source : "eaux et milieux aquatiques, les chiffres clés", Datalab, ministère de la Transition écologique, éditions 2020).

Les pêcheurs l’appellent le « coup du soir ». Ce moment privilégié, à la tombée de la nuit, l’été, où les poissons se bousculent pour gober les insectes en surface. Et dans la Côle, ils sont revenus en masse. « C’est le cas du véron et du goujon, deux espèces indicatrices de la qualité chimique et écologique des cours d’eau, applaudit Philippe Banchieri, premier adjoint de Saint-Pierre-de-Côle [420 hab., Dordogne] et secrétaire de la société de pêche. La pollution a beaucoup diminué depuis que l’abattoir de Thiviers s’est équipé en amont d’une station d’épuration et que la carrière a amélioré ses bassins de décantation. »

Des saumons dans la seine

Des exemples similaires de réenchantement de rivière existent un peu partout en France. « N’en déplaise à certaines Cassandre, la situation de nos rivières s’améliore, même si des efforts restent bien évidemment à faire », se félicite Christian Lévêque, hydrobiologiste, chercheur émérite à l’Institut de recherche pour le développement (lire aussi p. 31). Une preuve parmi d’autres ? On recommence, timidement, à voir des saumons dans la Seine et dans le Rhin.

Les cours d’eau ont été aménagés pour maîtriser les risques d’inondation, améliorer la navigation, irriguer et produire de l’énergie. Ce qui a ­corseté les rivières, réduit la diversité des habitats qui en dépendent et des espèces qui y vivent, mais aussi leur capacité à stocker l’eau lors des crues et à la restituer lors des périodes d’étiage (le plus bas niveau des eaux). Ces milieux ont aussi été pollués par les eaux usées, les rejets industriels, les pesticides et les engrais.

Les premières mesures relevées pour la qualité des rivières, dans les années 70, portent sur la contamination chimique. Avec la directive-cadre européenne sur l’eau, adoptée en 2000, on change de braquet : l’état écologique des cours d’eau est désormais pris en compte, avec des obligations de résultat. L’augmentation des débits réservés, imposée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, et les progrès de l’assainissement sont à l’origine d’une amélioration sensible de la qualité des rivières.

« La pollution par les phosphates a chuté de 37 %, celle par les nitrates de 12 % [entre 1998 et 2017] et celle par les pesticides de 20 % [entre 2008 et 2017] », constate Clotilde Marcel, responsable de l’unité « synthèses et observatoires » de l’Office français pour la biodiversité (OFB). Mais les résultats sont moins ­probants sur les habitats et la biodiversité.