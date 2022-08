La désartificialisation des cours d’eau, une course de fond

Biodiversité

Publié le 30/08/2022 • Par Isabelle Verbaere • dans : France

La restauration hydromorphologique des cours d’eau connaît un véritable essor. Les données de suivi de la biodiversité sur les sites renaturés il y a plusieurs années sont encourageantes.

Truite de mer, saumon, lamproie fluviatile… : huit espèces sur neuf de poissons migrateurs présentes dans l’Hexagone ont un statut défavorable de conservation, selon l’Union internationale de conservation de la nature en, 2019. L’esturgeon, l’anguille et la grande alose sont en danger critique d’extinction. Ces poissons, dits « amphilhalins », ont besoin, pour se nourrir et se reproduire, de se déplacer entre les eaux douces continentales et les eaux salées marines. Mais ils sont bloqués lorsqu’ils remontent les cours d’eau par des retenues, des moulins, des barrages. L’OFB précise que la France compte, en 2019, un obstacle à l’écoulement tous les 6 kilomètres. Mais ces poissons sont vite de retour lorsqu’ils peuvent à nouveau circuler librement.