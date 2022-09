Concilier renaturation et prévention des inondations, c’est possible !

Biodiversité

Publié le 31/08/2022 • Par Isabelle Verbaere • dans : France

La croyance selon laquelle, pour se protéger des inondations, il faut canaliser la rivière afin qu’elle descende plus vite en aval est encore vivace chez certains.

C’est à l’échelle du bassin ­versant qu’il faut réfléchir à la gestion des rivières. « Pour protéger les personnes et les biens en aval, il s’agit de restaurer le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau en amont, là où il y a de l’espace pour le faire », expose Freddy Rey, directeur de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, et président de la commission « gestion des écosystèmes » de l’Union internationale pour la conservation de la nature France. La récurrence des dégâts dus aux inondations dans les zones ­endiguées de la rive gauche de l’Aude a conduit le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières (lire ci-dessous) à expérimenter des travaux de « décorsetage » sur plusieurs affluents.

En 2003, il achète des terrains sur les secteurs les plus soumis à l’érosion et aux débordements, y arase les digues, évacue les enrochements, terrasse les berges et reboise. « Les retours ont été positifs après la crue de 2018, apprécie Jean-Marie Aversenq, directeur général du Smmar. Les agri­culteurs n’ont pas constaté de dégâts majeurs et l’eau est montée moins haut dans les villes en aval. »