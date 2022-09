Changement climatique

Les effets du changement climatique vont altérer le fonctionnement des cours d’eau, a fortiori si l’agriculture ne change pas ses pratiques, prévient Agnès Ducharne, hydrologue, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique.

Quel pourrait être le futur de nos rivières avec le changement climatique ?

Ce futur, on peut déjà l’entrapercevoir cette année. On est quasi certain que la pluviométrie va diminuer l’été, sur tout le territoire. Il est impossible de quantifier cette baisse parce que ce qui va se passer dépendra de notre capacité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les températures moyennes vont augmenter, ce qui va accroître l’évaporation. Il y aura moins d’eau dans les sols, les nappes et les rivières en été.

Dans la partie sud de la France, on s’attend à ce que la pluviométrie baisse aussi en hiver. Dans la partie nord, on ne sait pas, les modèles donnent des résultats contradictoires. Il y aura moins de neige en montagne. Certes, avec la fonte accélérée des glaciers dans les Alpes, les rivières de montagne auront tendance à avoir plus d’eau en été qu’il y a quelques décennies. Mais quand les glaciers auront disparu, les débits vont drastiquement chuter.

