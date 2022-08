Vidange obligatoire des piscines publiques : l’Andes demande un report

Equipements

Publié le 26/08/2022 • Par David Picot • dans : Actu expert acteurs du sport, actus experts technique, France

En cette période de rentrée, une grande partie des 4 000 piscines publiques du pays doit fermer ses portes le temps d’effectuer la vidange annuelle obligatoire. Etant donné le contexte actuel autour de la ressource en eau, les élus en charge du sport plaident en faveur d’une suspension de cette mesure.

« Au regard, des circonstances climatiques exceptionnelles, il semble incongru de maintenir l’obligation règlementaire de vidange annuelle des bassins aquatiques, dans la mesure où la qualité de l’eau respecte toujours les normes sanitaires en vigueur », exprime Patrick Appéré, président de l’Association nationale des Elus en charge du sport (Andes), dans un communiqué de presse diffusé ce 25 août.

Celle-ci appelle donc à « une action conjointe du ministère des Sports et du ministère de la Santé et de la Prévention, pour un report immédiat des vidanges annuelles » des 4 000 piscines publiques du pays. Et d’insister sur le « caractère expressément urgent » de la mesure car bon nombre de collectivités, propriétaires de ces équipements, programment leur vidange en cette fin de période ...

