L’Île-de-France soutient des campus plus durables

La région Île-de-France publie son nouveau guide sur l’aménagement et la construction durable des campus qui écoconditionne ses aides. Les cibles environnementales et leur suivi sont élargis ainsi que l’intégration territoriale des projets.

À l’été 2022, la région Île-de-France et l’Institut Paris région, son bras armé sur les questions d’aménagement et d’urbanisme, ont présenté la nouvelle mouture de leur guide sur l’aménagement et la construction durable des établissements de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’apprentissage. Ce document, qui a nécessité un an et demi de travail, actualise et remplace un premier guide publié dès 2014. La région écoconditionne à sa mise en œuvre les aides aux opérations de construction et de réhabilitation des universités. Entre 2014 et 2020, elle a ainsi consacré une enveloppe de projets de près de 400 millions d’euros. Et dans le cadre du nouveau contrat de plan État-région 2021-2027 adopté en juillet 2022, elle financera par ce biais 52 opérations sur l’immobilier ...