Atsem : une rentrée scolaire sous haute tension

Mouvement social

Publié le 26/08/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la une emploi, A la Une RH, Actu Education et Vie scolaire, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Les syndicats FO et l’Unsa appellent les Atsem à la grève le 1er septembre, et la CGT le 5 septembre. Revendications : l’augmentation des salaires, au minimum par l’application du « Ségur de la santé », le passage en catégorie B, la prise en compte de la pénibilité du métier. Ces territoriales s'expriment pour la Gazette.

« On en a ras-le-bol ! On veut être écoutées ! » Selon Annick Ham, fondatrice et administratrice du collectif indépendant des Atsem de France qui a lancé le mouvement social inédit de 2016-2017, il est plus que temps de mobiliser ses dizaines de milliers de collègues, en réponse à l’appel à la grève des agentes territoriales spécialisées des écoles maternelles (atsem) par FO et l’Unsa dès le 1er septembre et par la CGT le 5 septembre.

« C’est nous qui l’avons demandé aux syndicats pour frapper fort le jour de la rentrée », affirme-t-elle, désolée de ces appels en ordre dispersé et de l’absence de la CFDT qui a pour sa part interpellé le gouvernement, le 24 août, à propos du « mal-être » des Atsem.

Atsem : les 33 propositions du CSFPT pour « une évolution nécessaire et ...